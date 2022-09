Tự hào đảng viên tuổi 18

Ngày 29-7-2022 là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong cuộc đời em Đỗ Trường An, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), bởi sau ba năm nỗ lực phấn đấu, em đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18.

Thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ, Bí thư Chi bộ 1 trao quyết định kết nạp đảng viên cho em Đỗ Trường An.

Ngày kết nạp Đảng của Đỗ Trường An không giống như nhiều bạn học sinh khác bởi em vinh dự, tự hào được đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhiều đồng chí lãnh đạo của thành phố tới dự. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, em Đỗ Trường An nắm chặt tay, dõng dạc lời tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Giây phút thiêng liêng đó em sẽ không bao giờ quên, vừa xúc động, vừa rất đỗi tự hào. Đó là động lực lớn thôi thúc em không ngừng cống hiến, phấn đấu để trở thành người đảng viên tiêu biểu” – em An chia sẻ.

Ở tuổi 18, hai chữ đảng viên đã trở thành một khởi đầu đầy trách nhiệm đối với em Đỗ Trường An. Khởi đầu đó được tiếp nối từ những gì trước đây em đã phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành cá nhân ưu tú, điển hình của lớp và của trường. Đỗ Trường An là học sinh duy nhất của Trường THPT Đào Duy Từ được kết nạp Đảng trong năm học 2021-2022. Để có được niềm vinh dự, tự hào này, ngay từ khi bước chân vào Trường THPT Đào Duy Từ, An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao trong học tập. Sự nỗ lực của An được đặt nền móng từ sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, sự định hướng của các thầy cô giáo để em thực hiện ước mơ trở thành đảng viên của mình. Trong quá trình học tập, An tích lũy kiến thức từ những bài giảng của các thầy cô ở lớp và cả những buổi học thêm. Dựa theo bài giảng của thầy cô, về nhà em tự tìm tòi, nghiên cứu nhiều dạng bài tập khác nhau, đọc nhiều tài liệu, sách tham khảo để củng cố kiến thức. Đối với các vấn đề chưa hiểu sâu, An đều nhờ thầy cô giảng thêm để tìm ra cách giải cho mỗi dạng bài. Ở Đỗ Trường An hội tụ nhiều ưu điểm như tố chất thông minh, chăm chỉ, cầu thị, tinh thần tự học hỏi, tìm tòi nâng cao kiến thức mới, bổ sung những phần mình chưa có. Theo Đỗ Trường An, yếu tố tự giác trong qua trình học tập là rất quan trọng. Vì thế, 3 năm liên tục em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2021-2022, em đạt giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh khối 12. Ở lớp 12C1, An là một lớp trưởng năng động, gương mẫu, thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập.

Không chỉ học giỏi, với lòng nhiệt huyết, say mê của tuổi trẻ, từ khi trở thành học sinh Trường THPT Đào Duy Từ, An luôn hăng hái tham gia các phong trào đoàn của lớp, của trường và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp 12C1 và Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Đào Duy Từ. Gắn bó với công tác đoàn, An luôn tìm tòi, sáng tạo để cùng ban chấp hành đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường ngày càng vững mạnh. Với những đóng góp tích cực, năm 2021, em Đỗ Trường An được Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Vào Đảng ở tuổi 18 không chỉ là niềm vinh dự cho bản thân, cho gia đình, mà còn là cơ hội để em nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện ở giảng đường đại học. Đỗ Trường An sẽ là tấm gương sáng để “truyền lửa” nhiệt huyết, lan tỏa niềm tin yêu của thế hệ trẻ để phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

