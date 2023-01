Thường Xuân tự tin vào xuân

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Thường Xuân đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo Huyện ủy Thường Xuân thăm mô hình trồng bưởi Diễn của Công ty CP Hạ tầng cảnh quan Hoàng Gia ở xã Ngọc Phụng. Ảnh: P.V

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 của huyện đạt 14,9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó giá trị nông, lâm, thủy sản 1.205 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch (KH); công nghiệp - xây dựng 1.944 tỷ đồng, đạt 101% KH, tăng 16,8% so với cùng kỳ (CK); giá trị sản xuất dịch vụ 1.648 tỷ đồng, đạt 99,2% KH, tăng 15,4% so với CK; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 14,3 triệu USD; sản lượng lương thực có hạt 37.767 tấn, đạt 108,1% KH; tích tụ, tập trung đất đai 460,5 ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 2,7% so với CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tích cực, trong năm huyện đã huy động được 646,308 tỷ đồng để xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện đạt bình quân 10,07 tiêu chí/xã, có 6 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 41 thôn NTM, trong đó có 5 thôn NTM kiểu mẫu. Trong năm có thêm 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 7 sản phẩm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế được duy trì, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường. Huyện đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị Luận Thành, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án, quy hoạch du lịch trên địa bàn huyện. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm; trong năm, đã kết nạp cho 117 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 17% kế hoạch, nâng số lượng đảng viên trong toàn đảng bộ lên 5.351 đảng viên.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Thường Xuân xác định là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021–2025 và là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Do đó, cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm, khâu đột phá, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ, hình thành chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; có nhiều giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh như công nghiệp da giày, may mặc... Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cụ thể, huyện Thường Xuân phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,6%; sản lượng lương thực có hạt đạt 34.000 tấn trở lên; giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 85 triệu đồng/ha; tích tụ 300 ha diện tích đất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tổng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 1.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm; thành lập mới 30 doanh nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%; tỷ lệ số dân tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 93,5%; tỷ lệ giao thông được cứng hóa đạt 71%; 90% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; kết nạp 192 đảng viên...

Với quyết tâm cao, tinh thần đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đỗ Xuân Nam

Bí thư Huyện ủy Thường Xuân