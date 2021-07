Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng của tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan công an thụ lý 25 vụ, 42 bị can về các tội danh tham nhũng (trong đó số cũ là 15 vụ, 24 bị can; số mới 7 vụ, 16 bị can; phục hồi điều tra 2 vụ, 1 bị can; trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ, 1 bị can). Trong số đó, cơ quan công an cấp tỉnh thụ lý 12 vụ, 21 bị can; cấp huyện 13 vụ, 21 bị can. Viện kiểm sát Nhân dân hai cấp đã truy tố, chuyển tòa án 7 vụ, 13 bị can; tòa án Nhân dân 2 cấp đã xét xử 6 vụ, 17 bị cáo, trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ, 1 bị can.

Thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976), nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Ảnh: Thái Thanh (Công an tỉnh)

Trong số các vụ án mới khởi tố, chủ yếu liên quan đến việc quản lý đất đai, quản lý ngân sách. Điển hình như vụ án xảy ra tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Ngày 11-5-2021, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976), nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc và Bùi Ngọc Hải (SN 1971) cán bộ địa chính xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019 khi là Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, Nguyễn Văn Tuấn đã chỉ đạo Bùi Ngọc Hải là cán bộ địa chính xã làm thủ tục xét đề nghị giao đất không đúng đối tượng quy định đối với 22 lô đất cho 22 hộ dân trên địa bàn xã Hòa Lộc gây phức tạp, ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước về đất đai và thiệt hại cho các hộ dân đã mua các lô đất không đúng đối tượng nói trên, với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2018 Nguyễn Văn Tuấn đã tự ý thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khuôn viên nhà thờ lưu niệm chiến sĩ cách mạng Nguyễn Chí Hiền, có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 6.000m2 và sân văn hóa xã có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 11.000m2 mà không xin cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng liên quan đến quản lý đất đai, ngày 24-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với Phạm Văn Biên, SN 1976, nguyên là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc và Bùi Xuân Quang, SN 1983, là cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng cho Nhà nước. Liên quan đến vụ án trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc đã điều tra, làm rõ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Ngọc Lặc năm 2018; khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Phạm Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc và Lê Ngọc Tùng, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong các vụ án mới khởi tố, phục hồi điều tra, trả hồ sơ điều tra bổ sung cho thấy hành vi của các đối tượng thường lợi dụng các kẽ hở trong thực hiện chính sách và sự lỏng lẻo trong quản lý Nhà nước để vi phạm, như: vụ án liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo vùng khó khăn (xảy ra ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân), lập khống phiếu chi rút tiền ngân sách (xảy ra ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc), giả mạo giấy tờ (xảy ra ở các xã Tam Thanh, Sơn Lư, huyện Quan Sơn), chiếm đoạt tiền nộp mua đất (xảy ra ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định), lập khống chứng từ chiếm đoạt tiền tại ngân hàng (ở huyện Vĩnh Lộc) xảy ra từ những năm 1995-1996, đối tượng phạm tội đã bỏ trốn, bị truy nã, đến tháng 5-2021 đã đến cơ quan CSĐT đầu thú...

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì việc công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng trong tổ chức và hoạt động ở một số sở, ngành, địa phương vẫn còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đấu thầu, công tác quy hoạch, lập dự án. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tuy đã có những chuyển biến so với năm 2020 nhưng số vi phạm phát hiện được còn chưa thể hiện đúng tình hình thực tế. Chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, nhiều vi phạm về quản lý xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được xử lý, ngăn chặn. Thông qua việc rà soát, thanh tra, kiểm tra các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao của Thanh tra tỉnh cho thấy trong một số vụ việc thanh tra chuyên ngành chưa kịp thời phát hiện, chưa nghiêm túc, kiên quyết trong xử lý và ngăn chặn vi phạm của tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực của ngành phụ trách. Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới vẫn là khâu yếu tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, công tác giám định phục vụ điều tra các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng chưa đạt yêu cầu, kết quả thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát còn thấp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong 6 tháng cuối năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có đơn thư; chú trọng thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, ngành; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm sự nghiêm minh, nâng cao kỷ cương pháp luật, củng cố lòng tin trong Nhân dân. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; theo dõi đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án còn lại theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

Việt Linh