Thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên

Ngày 14/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có thông báo số 32-TB/UBKTTU về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên, toàn văn như sau:

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 17/QĐKTBC, ngày 12/4/2021 đối với Hồ Đình Tùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 07/LBBCĐTG, ngày 12/4/2021 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa; Văn bản số 165-CV/TU, ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. Thời gian đình chỉ sinh hoạt đảng tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Thanh Hoá