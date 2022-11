Thị xã Nghi Sơn phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thị xã Nghi Sơn triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện; chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND thị xã và cơ sở ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn giải đáp một số vấn đề về thực hiện QCDC trên địa bàn tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra QCDC của tỉnh.

Đến phường Tân Dân những ngày này, dễ dàng cảm nhận được diện mạo đô thị ngày càng khang trang, với phố xá ngang, dọc, nhà cao tầng kiên cố, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, nhịp sống đổi mới từng ngày. Đồng chí Mai Văn Kiệm, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: "Chúng tôi xác định tất cả công việc trong phường đều do “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, vì vậy trong quá trình triển khai đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng theo hướng đô thị, đồng bộ và hiện đại, Đảng ủy phường đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ. Hiện phường đang tiến hành cải tạo, nâng cấp chợ Tân Dân, công trình nhà văn hóa đa năng, hoàn thành dự án mở rộng Khu di tích lịch sử đảng bộ thị xã; đồng thời lắp đặt hệ thống camera an ninh đưa vào sử dụng với 41 mắt ở 38 điểm, lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng đô thị đường Thanh Minh đi Hồ Thượng; khởi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Tân Dân với quy mô 2 tầng 6 phòng... Những công trình hạ tầng được xây dựng không chỉ làm đổi thay diện mạo của phường Tân Dân mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của phường đạt 54,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%.

Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hàng năm Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thị xã Nghi Sơn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở; tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện QCDC đến các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn thị xã. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDC thông qua việc phối hợp thông tin kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng..., tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã, phường hoạt động theo quy định.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra QCDC tại phường Trúc Lâm.

Thời gian qua, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các xã, phường thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ngoài việc công khai những chủ trương, chính sách, thông báo cho mọi người dân nắm vững để thực hiện và giám sát, các cấp ủy, chính quyền thị xã còn quan tâm thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân cấp thị xã mức độ 3 đạt tỷ lệ 99,7%, vượt 12,7% tỉnh giao; mức độ 4 đạt tỷ lệ 97,6%, vượt 10,6% tỉnh giao; cấp xã mức độ 3 đạt tỷ lệ 99,87%, vượt 39,87% tỉnh giao; mức độ 4 đạt tỷ lệ 99,83%, vượt 39,8% tỉnh giao.

Từ đầu năm đến nay, thị xã đã tiếp nhận 731 đơn, thư (có 619 đơn đủ điều kiện xử lý); trong đó, đơn thuộc thẩm quyền 551 đơn, bằng 551 vụ việc (đơn khiếu nại 362 đơn, đơn tố cáo 7 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh 182 đơn). Kết quả, đã giải quyết 457 vụ, bằng 83%, các đơn còn lại đang trong thời hạn xử lý. Trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, việc thực hiện QCDC đã làm chuyển biến phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, sách nhiễu Nhân dân và yếu kém trong quản lý... Thực hiện tốt QCDC đã góp phần đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn 9 tháng đầu năm ước đạt 16,9%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 56.055 tỷ đồng, tăng 19,1% so cùng kỳ; sản lượng khai thác, đánh bắt, nuôi trồng và thu mua thủy sản ước được 137.761 tấn, đạt 90,6% kế hoạch, tăng 25% so cùng kỳ; giá trị hàng hóa xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.171 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Hiện bình quân toàn thị xã đạt 16,54/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 1,34 tiêu chí so với cùng kỳ.

Theo đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC thị xã, việc triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian qua đã giúp thị xã Nghi Sơn hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bài và ảnh: Phan Nga