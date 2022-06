Thanh Hóa - Hủa Phăn tăng cường công tác đối ngoại ngày càng bền vững

Hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 213km, có 15 xã thuộc 5 huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với 33 bản, thuộc 10 cụm của 3 huyện tỉnh Hủa Phăn. Trong 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và bền vững.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn.

Để quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, thủy chung, son sắt, hằng năm, trên cơ sở ký kết hợp tác giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, các địa phương ở hai khu vực biên giới đã triển khai định kỳ mỗi năm một lần gặp gỡ, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua, thống nhất ký kết nội dung hợp tác cho những năm tiếp theo. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh, UBND các huyện biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn cùng thống nhất chủ trương và xây dựng kế hoạch thực hiện việc kết nghĩa giữa các cặp huyện hai bên biên giới, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, phù hợp với hiệp định, quy chế biên giới mà hai nước, hai tỉnh đã ký kết.

Xác định công tác đối ngoại biên phòng là một trong những nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiều năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnhThanh Hóa luôn chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, chính sách sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế trên tuyến biên giới. Đồng thời, chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, quan hệ hợp tác với lực lượng nước bạn nhằm đảm bảo an ninh biên giới.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, các đồn biên phòng được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới tuyến tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn đã triển khai học tập nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, Hiệp định về quy chế biên giới, Hiệp ước song phương và các Điều ước quốc tế của hai nước đã ký kết đến từng cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác thường xuyên chủ động gặp gỡ, trao đổi tình hình với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào; tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại cửa khẩu, giữ vững an ninh trật tự địa bàn hai bên biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 30km đường biên giới thuộc địa bàn xã Sơn Thủy và xã Na Mèo. Nhiều năm qua, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh khu vực biên giới, đơn vị đã luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hai bên biên giới thực hiện đúng các chủ trương, chính sách đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân hai bên biên giới về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt từ lâu đời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xu Pha Nu Vông, Chủ tịch Cai Xỏn Phôm Vi Hẳn cùng với hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Lào đã dày công vun đắp. Mặt khác, tuyên truyền về đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh tố giác tội phạm, chung sức đồng lòng cùng với các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước kịp thời đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch tìm cách chống phá những thành quả cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Lực lượng hai bên biên giới ngoài việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ không cho người và phương tiện thông quan tại cửa khẩu, còn tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở ở dọc tuyến biên giới, không để người dân vượt biên trái phép. Đồn biên phòng CKQT Na Mèo đã thường xuyên trao đổi thông qua điện thoại để nhận thông tin từ các lực lượng kiểm soát biên giới của tỉnh Hủa Phăn.

Nằm cách xa trung tâm huyện Mường Lát hơn 10km, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Đối diện Cửa khẩu Tén Tằn có 3 bản giáp biên của nước bạn Lào là: Xổm Vẳng, Phôn Xay và Na On với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống. Do điều kiện giao thông đi lại khó khăn, bản cách xa trung tâm thương mại bên nước bạn Lào nên trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã tạo điều kiện xuất nhập cảnh cho người dân 3 bản của nước bạn thường xuyên sang cửa khẩu để mua bán trao đổi hàng hóa phục vụ cuộc sống. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên biên giới qua lại trao đổi hàng hóa và thăm thân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn còn thường xuyên phối hợp với Trạm Công an Cửa khẩu Xổm Vẳng (Lào) tổ chức tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc hai bên biên giới xóa bỏ các hủ tục, tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận được những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lao động sản xuất cũng như trong đời sống, sinh hoạt văn hóa tinh thần. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, đến nay nhiều hộ ở 3 bản giáp biên của nước bạn Lào đều đã có các loại máy sản xuất nông nghiệp như máy cày, máy kéo, máy xay xát... đời sống của đồng bào đã không ngừng được cải thiện.

Nhờ làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, nhiều năm qua, BĐBP Thanh Hóa và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào đã kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm nhập biên giới trái phép; phối hợp thực hiện thành công nhiều chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và các hoạt động âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn đã luôn được giữ vững ổn định.

Có thể nói, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của hai Đảng, hai dân tộc. Vì sự phát triển bền vững của hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai tỉnh tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác toàn diện, thủy chung, son sắt. Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh nhận thức sâu sắc mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào nói chung và Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bài và ảnh: Minh Hiếu