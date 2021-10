Rà soát, sàng lọc đảng viên - việc làm cần thiết, cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (ĐV), việc rà soát, sàng lọc ĐV trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, khách quan, qua đó, những ĐV không còn đủ tư cách được đưa ra khỏi Đảng; góp phần từng bước làm trong sạch đội ngũ ĐV trong toàn đảng bộ.

Cán bộ xã Tế Lợi (Nông Cống) thăm mô hình sản xuất của người dân.

Không dung túng, bao che vi phạm

Trong thời khắc thiêng liêng của buổi lễ kết nạp Đảng, lời nói đầu tiên của mỗi ĐV vang lên tha thiết, xúc động từ trái tim mình là: “Trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi xin thề “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng...”.

Lời thề đó được nhiều thế hệ ĐV cộng sản khắc cốt ghi tâm trong suốt cuộc đời, nhưng cũng có người phai nhạt lý tưởng, thậm chí đi ngược lại lý tưởng mình hằng theo đuổi, tôn thờ.

Trường hợp của Lê Đình Chung (sinh năm 1994) ở thôn Lạc Đô, xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa) là một ví dụ. Trưởng thành, được kết nạp Đảng trong quân ngũ, năm 2018, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Lê Đình Chung chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ thôn Lạc Đô. Là ĐV trẻ được rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội, các đồng chí trong chi bộ đều tin tưởng, hy vọng Chung sẽ phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người ĐV trẻ, năng động, xốc vác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ĐV. Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, Chung bắt đầu có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, không thiết tha với tổ chức, không tham gia sinh hoạt, vi phạm pháp luật. Ngày 15-11-2019, Tòa án Nhân dân huyện Thiệu Hóa xử phạt Lê Đình Chung 35 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Vi phạm của Chung đã làm mất tư cách của ĐV, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng. Áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật ĐV vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa quyết định thi hành kỷ luật Lê Đình Chung bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Không chỉ ĐV trẻ, mới kết nạp, còn có cả những ĐV chục năm tuổi Đảng phai nhạt lý tưởng, không tham gia thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của ĐV. Điển hình như trường hợp Phạm Thị Phương, giáo viên Trường Tiểu học Minh Châu, xã Minh Châu nay là Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn) được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 2007. Năm 2017, Phương bắt đầu thể hiện thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm, bỏ sinh hoạt Đảng không có lý do, không giữ liên lạc với chi bộ, không đóng Đảng phí. Do đó, năm 2018, chi bộ Trường Tiểu học Minh Châu đã đề nghị xem xét, làm thủ tục xóa tên ĐV Phạm Thị Phương.

Có những cán bộ, ĐV mặc dù giữ các chức vụ cốt cán tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhưng thiếu rèn luyện, tu dưỡng dẫn đến vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Đơn cử như mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh, do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Đồng chí Lò Đức Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Công an huyện Mường Lát giai đoạn 2017–2020 cũng bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng do đã vi phạm trong việc quản lý, sử dụng, thu chi tài chính của Cơ quan Công an huyện Mường Lát; thực hiện không đúng chế độ kế toán tài chính, quy chế dân chủ, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ. Hay như đồng chí Lê Văn Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tuyên phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xử phạt 15 tháng tù giam. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật ĐV vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Nam...

Việc rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm cần thiết, cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Do vậy, để đảm bảo xây dựng Đảng trong sạch, các cấp ủy thể hiện quyết tâm, kiên quyết xử lý nghiêm túc, khách quan, không dung túng, bao che, nể nang trước những vi phạm của ĐV.

Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi ĐV phải tốt

Trong những năm qua, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đội ngũ ĐV cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được hơn 29.900 ĐV, tăng 2,08% so với nhiệm kỳ 2010-2015, bình quân hằng năm kết nạp được 5.980 ĐV. 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh kết nạp 3.272 ĐV, đạt 87,25% kế hoạch năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển ĐV thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: nhiều tổ chức cơ sở đảng không đạt chỉ tiêu kết nạp ĐV mới hằng năm và cả nhiệm kỳ; công tác tạo nguồn, kết nạp ĐV ở thôn, tổ dân phố còn gặp nhiều khó khăn, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được ĐV mới; số lượng ĐV kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn rất thấp so với tổng số lực lượng lao động; việc kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên chưa tương xứng với nguồn tiềm năng. Việc quản lý ĐV đi làm ăn xa nơi cư trú còn nhiều khó khăn; số ĐV bỏ sinh hoạt, ĐV bị xóa tên, ĐV xin ra khỏi Đảng có xu hướng gia tăng. Để khắc phục những hạn chế này, đồng thời nâng cao chất lượng ĐV và công tác kết nạp ĐV trong toàn Đảng hiện nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trên cơ sở đó, để nâng cao chất lượng công tác phát triển và sàng lọc ĐV trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ ĐV thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với Nhân dân; chấn chỉnh công tác kết nạp ĐV, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục ĐV; thực hiện công tác rà soát, sàng lọc ĐV; kiên quyết, kịp thời đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng và những biểu hiện suy thoái trong đội ngũ ĐV, Đảng bộ xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy) thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Quách Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Ngọc, cho biết: Đảng ủy xã luôn chú trọng nâng cao chất lượng ĐV, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở. Cùng với đó, việc đánh giá, xếp loại ĐV hàng năm luôn được chú trọng. Việc rà soát, sàng lọc ĐV được thực hiện chặt chẽ từ khâu kết nạp, quản lý ĐV đến xử lý ĐV vi phạm. Nếu phát hiện ĐV thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống hoặc không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng thì sẽ xử lý nghiêm. Từ năm 2019 đến nay, đảng ủy xã đã cho ra khỏi Đảng 1 trường hợp do thoái hóa biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Theo đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn, cho biết: Công tác rà soát, sàng lọc ĐV không còn đủ tư cách để đưa ra khỏi Đảng được các cấp ủy cơ sở và Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện thận trọng, chặt chẽ, khách quan, đảm bảo quy trình, công khai, minh bạch. Từ 2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định xóa tên 23 ĐV, trong đó xóa tên trong danh sách ĐV đối với 13 trường hợp, xóa tên trong danh sách ĐV dự bị đối với 10 trường hợp. Việc thực hiện Chỉ thị 28 ở giai đoạn hiện nay càng cần thực hiện nghiêm túc khi các tổ chức cơ sở đảng đang ban hành và thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng ĐV, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong nhiệm kỳ mới.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2019 đến hết 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 779 ĐV bị xóa tên, trong đó có 320 ĐV dự bị. Qua tìm hiểu cho thấy, các ĐV bị xóa tên thuộc đủ các thành phần, lứa tuổi, trình độ văn hóa nhưng tập trung nhiều hơn cả là những thanh niên mới được kết nạp Đảng chưa lâu. Lý do không tham gia sinh hoạt, không đóng Đảng phí theo quy định mỗi người mỗi khác, nhưng ngoài số ít có sức khỏe yếu, phần lớn còn lại đều viện hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, phải đi làm ăn xa... Hầu hết những cán bộ, ĐV bị đưa ra xử lý trong thời gian qua đều có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức mà nguyên nhân trước hết là do chính bản thân họ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước Nhân dân. Không ít ĐV đã không vượt qua được những cám dỗ vật chất tầm thường, biến mình thành nô lệ của đồng tiền và quyền lực, dẫn đến tệ tham nhũng, cửa quyền, mất đoàn kết... Một nguyên nhân nữa là công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết. Tổ chức đảng vì nhiều lý do đã không quản lý được ĐV của mình, không có biện pháp đủ và cần thiết để quản lý họ, đã buông lỏng việc quản lý ĐV...

Kết quả bước đầu trong công tác rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã có tác động tích cực trong việc quản lý ĐV, giáo dục, nhắc nhở những cá nhân vi phạm có giải pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đã được giáo dục, thử thách, rèn luyện nhưng không có chuyển biến đã được đưa ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng ĐV, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi ĐV phải tốt; muốn vậy phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện ĐV, sàng lọc, xử lý những ĐV vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực...”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do ĐV đều tốt”. Theo đó, ĐV là nhân tố cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức đảng và tổ chức cơ sở đảng với các chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó nhấn mạnh “xây dựng đội ngũ ĐV thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng”. Vì vậy cần phải đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm ĐV trong sinh hoạt chi bộ, khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại ĐV. Có như vậy mới đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, ĐV, xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Bài và ảnh: Thanh Huê