Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh ta – với 1.330 người, đã phát huy tốt vị trí, vai trò trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Văn Chiến, người có uy tín ở thôn Poọng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (người ngoài cùng bên trái) hướng dẫn người dân phát triển kinh tế đồi rừng.

Trong phát triển kinh tế, người có uy tín đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, vươn lên làm kinh tế, là những tấm gương có ảnh hưởng tích cực đến công tác xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương; tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi, bài trừ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc tang ma, cưới xin, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Trong bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, người có uy tín đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, uy tín của bản thân trong công tác vận động Nhân dân các dân tộc tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ngành công an đã thực hiện vận động trên 2.500 lượt người có uy tín để tuyên truyền, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch trên vùng DTTS và miền núi; vận động, tuyên truyền 200.000 lượt người Mông không tin, không nghe, không làm theo các luận điệu tuyên truyền về “Nhà nước Mông”, không du canh, du cư, vượt biên trái phép; tham gia cảm hóa 28 đối tượng có liên quan đến hoạt động lập “Nhà nước Mông”; tham gia tác động, hướng lái 104 lượt chức sắc, chức việc, số cầm đầu, cốt cán trong các điểm, nhóm tôn giáo vi phạm pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết dứt điểm 310 vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân vùng đồng bào DTTS, các vụ việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng... Điển hình như, huyện Mường Lát có các ông Hơ Chứ Hơ, Sung Văn Cấu, Mong Văn Dôm người dân tộc Mông; huyện Quan Sơn có ông Hà Trường Sin, dân tộc Thái, đã vận động Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, giữ vững an ninh trật tự, phòng, chống các tai, tệ nạn; không để kẻ xấu lợi dụng truyền đạo trái phép...

Để đảm bảo chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong 10 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện triển khai, tổ chức thực hiện tốt chính sách dành cho người có uy tín, bảo đảm các chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Theo đó, đã tổ chức cho người có uy tín tham gia 1.480 buổi phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin với 7.612 lượt người; 257 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 11.715 lượt người; tổ chức 112 cuộc tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; cấp báo Thanh Hóa cho 15.000 người có uy tín, với hơn 4.250.000 tờ và hàng nghìn tờ báo, tạp chí của Đảng... Trong 10 năm qua, đã có hàng nghìn lượt người có uy tín được các cấp, các ngành khen thưởng...

Có thể khẳng định, 10 năm qua, vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đã góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

Bài và ảnh: Khắc Công