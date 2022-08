Phát huy vai trò của người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển

Thực hiện chương trình phối hợp “Quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển” giai đoạn 2016-2021 giữa Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, 5 năm qua, hội viên NCT đã phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng, tích cực đồng hành với BĐBP tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển, giai đoạn 2016-2021.

5 năm qua, Hội NCT tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên và Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động gia đình, dòng họ, người thân chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các tổ chức hội NCT đã lồng ghép chương trình phối hợp vào các buổi sinh hoạt để tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự biên giới, biển, đảo; tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo để vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng thôn, bản, gia đình văn hóa... Qua đó, phát huy được vai trò gương mẫu của NCT trên địa bàn biên giới trong việc tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp từ cơ sở.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, hội NCT đã tham mưu, phối hợp với chính quyền cấp xã rà soát, bổ sung, kiện toàn 1 tập thể, 54 hộ gia đình, 104 cá nhân tham gia tự quản 213,6km đường biên giới, 90 mốc quốc giới, 497 tổ tự quản an ninh trật tự cấp thôn/1.625 thành viên, 422 tổ tàu thuyền an toàn/1.820 tàu thuyền/3.447 thành viên tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, 110 bến, bãi tự quản/220 thành viên. Thành lập 496 tổ hòa giải ở thôn, bản (trong đó có trên 800 hội viên NCT tham gia các tổ an ninh, tổ hòa giải) phần lớn giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn như: các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người; đã vận động được 25 hộ với 174 người Mông từ bỏ sinh hoạt đạo trái pháp luật, 108 người thuộc diện cai nghiện, tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng, vận động người dân giao nộp vũ khí, cảm hóa, giáo dục 661 người lầm lỗi trở về làm ăn lương thiện, tố giác gần 1.000 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị cho BĐBP và các cơ quan chức năng xử lý.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Cùng với những hoạt động trên, công tác chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT ở khu vực biên giới, vùng biển, cũng được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội NCT tỉnh tập trung, đẩy mạnh. Các đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho NCT theo quy định của Nhà nước; phối hợp với ngành y tế khám sức khỏe định kỳ, khám mổ mắt cho NCT; lực lượng quân y các đồn biên phòng thường xuyên thăm hỏi, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí trị giá hàng trăm triệu đồng cho hàng nghìn NCT và Nhân dân địa phương; tặng hàng trăm suất quà cho NCT nghèo, khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết truyền thống của dân tộc, nhất là trong dịp Tháng hành động vì NCT Việt Nam... Thông qua chương trình phối hợp, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã phối hợp với các chi hội NCT ở địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thường xuyên củng cố cấp hội ở cơ sở vững mạnh về mọi mặt; phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong việc vận động gia đình, dòng họ, người thân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực trong tham gia xây dựng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở khu vực biên giới; tham gia xây dựng bản, làng văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Những hoạt động, việc làm thiết thực từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hội NCT các cấp với BĐBP tỉnh đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh