Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ phường Đông Hương (10-12-1947 -10-12-2022):

Phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, xây dựng phường Đông Hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

Cách đây 75 năm, ngày 10-12-1947, tại Cồn Bãi Mã (làng Ái Sơn 2), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Khắc Duy - đại diện Huyện ủy Đông Sơn, Chi bộ cộng sản xã Đông Hương (nay là phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) chính thức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của địa phương. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, cán bộ, Nhân dân trong phường đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Các đồng chí lãnh đạo phường Đông Hương tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: P.V

Ngày đầu thành lập, Chi bộ xã Đông Hương có 5 đảng viên. Trong điều kiện hoạt động gặp nhiều khó khăn nhưng chi bộ đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của chi bộ về phát triển kinh tế, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, củng cố chính quyền, xây dựng hậu phương vững mạnh... Tháng 10-1953, theo quyết định của Ủy ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh địa giới các xã trong tỉnh, xã Đông Hương được tách ra thành 2 đơn vị là xã Đông Hương và Đông Hải, đồng thời chi bộ Đảng cũng được tách thành Chi bộ xã Đông Hương và Chi bộ xã Đông Hải. Chi bộ xã Đông Hương có 13 đảng viên, chia thành 2 tổ đảng làng Bào Ngoại và làng Bào Nội.

Giai đoạn 1954-1964, Chi bộ xã Đông Hương không ngừng lớn mạnh. Trong thời gian này, chi bộ đã tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng chi bộ “Gương mẫu”, “Tiến bộ” và “Tự động” do Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động và được Huyện ủy Đông Sơn công nhận chi bộ đạt danh hiệu chi bộ “Gương mẫu”, “Tiến bộ” và “Tự động”. Tháng 5-1964, Chi bộ xã Đông Hương được Huyện ủy Đông Sơn ra quyết định thành lập Đảng bộ xã Đông Hương với 42 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân Đông Hương hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với nhiều đóng góp tích cực, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Đông Hương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 28 huân chương, 54 huy chương và hàng trăm bằng khen, giấy khen của Liên khu 4, tỉnh Thanh Hóa và huyện Đông Sơn.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Đông Hương nằm ở phía Đông khu vực Hàm Rồng – Nam Ngạn, là trọng điểm đánh phá ác liệt trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Để phục vụ chiến đấu, đảng bộ xã đã củng cố, tăng cường lực lượng và thành lập ban chiến đấu gồm 11 đồng chí, đội dân quân tự vệ có 218 chiến sĩ, biên chế thành 7 trung đội... Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, cán bộ, Nhân dân trong xã đã ngày đêm bám đất, bám làng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm kháng chiến ác liệt nhất, Nhân dân Đông Hương đã tiễn đưa hàng ngàn con em thân yêu lên đường tòng quân. Ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, Nhân dân xã Đông Hương trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quân đội đã tặng thưởng 1.886 huân chương các loại, 1.439 huy chương và nhiều bằng khen khác.

Để xây dựng thị xã Thanh Hóa trở thành trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh, ngày 28-8-1971, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 226/TTg sáp nhập xã Đông Hương (thuộc huyện Đông Sơn) vào thị xã Thanh Hóa. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Hương.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ, Nhân dân xã Đông Hương đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển sản xuất, chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục của địa phương. Giai đoạn 1975–1985, đảng bộ, Nhân dân trong xã đã trải qua một chặng đường đầy khó khăn, thử thách. Song dưới sự lãnh đạo của Thị ủy thị xã Thanh Hóa, đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ xã đã có nhiều sáng tạo, đề ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo động lực to lớn để Đông Hương tiếp tục bước vào thời kỳ đổi mới.

Tại đại hội lần thứ nhất, xã Đông Hương có 13 đảng viên, sinh hoạt ở 2 tổ đảng, đến nay số đảng viên trong toàn đảng bộ là 802 đồng chí, sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc. Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đông Hương ngày càng thay da đổi thịt. Với sự chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, năm 2012, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đông Hương vinh dự, tự hào được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”. Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa, năm 2013, xã Đông Hương đổi tên thành phường Đông Hương. Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Đông Hương đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào tình hình cụ thể của địa phương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Đến thời điểm này, Đảng bộ phường Đông Hương đã đi qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020–2025. Nghị quyết đại hội phường đề ra những mục tiêu quan trọng nhằm tạo sự phát triển đột phá về kinh tế - xã hội. Cùng với quá trình xây dựng, phát triển đô thị của thành phố, phường Đông Hương được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Điểm nhấn là tuyến đại lộ Lê Lợi - một trong những tuyến đường sầm uất về thương mại và dịch vụ. Các khu đô thị mới, hiện đại bậc nhất cũng được hình thành như khu đô thị Vinhomes Star City, khu đô thị Bình Minh, các tòa chung cư cao cấp như Louis Apartment, AT Home, Tecco; các siêu thị lớn như HC, MediaMart cùng nhiều dự án trọng điểm đang được đầu tư, làm thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị của phường.

Những công trình hạ tầng, các khu đô thị mới, trung tâm thương mại hiện đại không chỉ làm bừng lên sức sống mới mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội của phường phát triển. Nổi bật là thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 12%; kinh tế phát triển nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 16%/năm. Đặc biệt, năm 2022, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế của phường đã phục hồi nhanh chóng ở hầu hết các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 52,4%, dịch vụ chiếm 47,6%; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 117 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến năm 2025 là 130 triệu/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, hiện nay phường chỉ còn 2 hộ nghèo. Giáo dục có sự phát triển toàn diện với 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo động lực để Đông Hương xây dựng thành công phường kiểu mẫu vào năm 2025.

75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ phường Đông Hương thực sự là hạt nhân chính trị, là chỗ dựa, là niềm tin, là ngọn cờ tập hợp Nhân dân trong phường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong phường tiếp tục nỗ lực phấn đấu để địa phương ngày càng giàu đẹp, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” mà Nhà nước đã phong tặng, tiếp tục ghi thêm một dấu ấn quan trọng trong lịch sử truyền thống của đảng bộ phường.

Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND phường Đông Hương