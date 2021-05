Phá tan âm mưu phá hoại, luận điệu xấu của các thế lực thù địch

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,71% - cao nhất từ trước đến nay. Thành công này như một đòn giáng mạnh vào âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc về bầu cử của các thế lực thù địch, phản động.

Đông đảo cán bộ và Nhân dân đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với mưu đồ chính trị đen tối, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Nhưng những luận điệu sai trái, thù địch, phản động đó đã được tuyệt đại đa số cử tri và Nhân dân nhận rõ. Cử tri Thanh Hóa nói riêng, cử tri cả nước nói chung đã đề cao trách nhiệm tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao dù trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, không khí ngày hội bầu cử vui tươi, sôi nổi, bảo đảm an toàn... đã một lần nữa phá tan âm mưu phá hoại của những kẻ chống phá và các thế lực thù địch. Qua đó, giúp Nhân dân càng hiểu rõ bộ mặt thật và âm mưu hòng chống phá, làm nhiễu loạn xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Theo các cơ quan chức năng, mỗi khi đất nước diễn ra các sự kiện lớn, nhất là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử thì những hoạt động này càng diễn biến phức tạp. Có đến hàng nghìn website trên mạng xã hội và các kênh YouTube, nhất là tổ chức Việt Tân có đến hơn 1.000 clip liên quan đến hoạt động tiến hành bầu cử, đại hội đảng các cấp để xuyên tạc, tuyên truyền thông tin sai sự thật.

Xác định cuộc bầu cử là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, vì vậy công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, để tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Trong ngày bầu cử, các đơn vị chức năng triển khai phương án bố trí lực lượng, phương tiện, kỹ thuật để bảo đảm an ninh trật tự tại các đơn vị bầu cử, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh. Để không bị động, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân công. Mỗi chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Văn Phong, Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, cho biết: Với sự chủ động, tích cực và quyết liệt, Công an huyện đã huy động 226 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn và các điểm bầu cử. Trước ngày bầu cử, công tác chuẩn bị luôn được bảo đảm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử, Công an huyện đã xây dựng các phương án xử lý 6 tình huống đột xuất, bất ngờ...

Theo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh, bám sát các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác triển khai bảo vệ bầu cử, Công an tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đến từng cấp công an, nhất là cấp xã/phường, chỉ đạo xây dựng các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ bảo vệ bầu cử. Chủ động rà soát, đánh giá tình hình an ninh trật tự đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu, tăng cường hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tồn đọng trên địa bàn; thành lập 4 đoàn kiểm tra của tiểu ban an ninh trật tự và thành lập 6 đoàn của Công an tỉnh để kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xét duyệt tiêu chuẩn của các nhân sự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và hàng chục nghìn người tham gia phục vụ bầu cử. Qua đó, đã phát hiện, tham mưu cho ủy ban bầu cử các cấp xử lý các trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Nắm, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cuộc bầu cử, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc về cuộc bầu cử. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử. Lực lượng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu lợi dụng cuộc bầu cử của các thế lực thù địch để hoạt động chống phá và chủ động đấu tranh, ngăn chặn, giữ vững an ninh chính trị. Phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử. Tổ chức giám sát chặt chẽ thông tin trên không gian mạng, nhất là rà soát, phát hiện các website, blog phản động và các tài khoản, fanpage facebook, trang YouTube có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, phá hoại nội bộ, phá hoại bầu cử.

Bài và ảnh: Lê Phượng