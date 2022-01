Như Xuân nỗ lực vượt khó hoàn thành các mục tiêu năm 2021

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của tỉnh; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đề ra từ đầu năm, nên 27/27 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả tại xã Hóa Quỳ.

Để đạt được kết quả toàn diện trong năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Trong đó, ngay từ đầu năm, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch, thành lập các tiểu ban, trung tâm chỉ huy, phân công thành viên phụ trách chỉ đạo các xã, thị trấn; xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch đảm bảo cụ thể, sát thực tiễn. Tổ chức giám sát, truy vết nhanh, lấy mẫu kịp thời các trường hợp nghi ngờ, F1, F2 và các trường hợp trở về từ vùng dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm; đã xử lý 78 trường hợp, phạt 310,5 triệu đồng; kiểm điểm trách nhiệm 2 tập thể và 7 cá nhân; đình chỉ công tác 2 cán bộ xã do lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Cùng với sự quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm cơ sở, tình hình đời sống, sản xuất của Nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, như chuyển đổi 233,2 ha cao su, mía, sắn kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó có 13 ha chè nguyên liệu, 38 ha xoài keo, 4 ha chanh leo và các loại cây ăn quả như bưởi, ổi, mít, bơ,... Tập trung xây dựng vùng trồng cây ăn quả tập trung có chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong năm đã trồng mới 62,6 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 1.196,6 ha, trong đó diện tích trồng tập trung 356,8 ha; diện tích đang cho thu hoạch là 855,3 ha.

Xác định kinh tế lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền đã vận động người dân đẩy mạnh trồng rừng, trong năm, đã trồng 1.521 ha rừng sản xuất, nâng tổng diện tích rừng trồng toàn huyện lên 22.408,26 ha, trong đó có 1.344,5 ha rừng gỗ lớn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng khống chế, khoanh vùng dập các điểm dịch COVID-19 không để lây lan ra diện rộng; năm 2021 huyện Như Xuân vẫn giữ vững ”vùng xanh”, tạo điều kiện cho người dân sản xuất, kinh doanh, tổng giá trị sản xuất đạt 3.117 tỷ đồng. Trong năm, huyện đã thành lập mới 25 doanh nghiệp, 7 HTX (vượt kế hoạch)... Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 709 tỷ đồng, vượt 42% dự toán tỉnh giao, vượt 40% dự toán huyện giao. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.001,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn 3,23%, vượt kế hoạch. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên và của Huyện ủy, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 tại 3 cụm xã.

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, cho biết: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để đạt “mục tiêu kép”. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17%; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư; quan tâm chỉ đạo thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống mới văn minh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, nhất là thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiếu