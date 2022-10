Ngành Tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, ngay từ đầu năm, ngành Tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9-2022. (Ảnh: Tố Phương)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, trước hết là tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, Kết luận số 13-KL/TW, Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 15-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Chuyên đề toàn khóa “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Ngành Tuyên giáo tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát tại các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW, việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; các chương trình trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thông qua hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, tư tưởng, dư luận xã hội hằng tháng, hệ thống Tuyên giáo chủ động dự báo tình hình, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là những vấn đề nóng trong dư luận trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội, đặc biệt là các vấn đề về môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng...

Ngành Tuyên giáo thực hiện tốt công tác định hướng các hoạt động văn hóa xã hội, nhất là công tác triển khai, thực hiện Đề án phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; các hoạt động bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; nâng cao chất lượng định hướng giá trị nhân văn, thẩm mỹ trong sáng tác, quảng bá hoạt động văn hóa, văn nghệ, khắc phục những biểu hiện phi văn hóa trong tổ chức các lễ hội, hoạt động biểu diễn, quảng bá văn hóa, nghệ thuật; phòng ngừa xu hướng dung nạp những sản phẩm văn hóa đồi trụy, dung tục hóa trong các hoạt động văn hóa dành cho thế hệ trẻ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm công tác triển khai, thực hiện Kết luận số 82-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025.

Hệ thống Tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp thiết thực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tăng cường công tác dự báo, chủ động đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tuyên truyền, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc về an ninh, trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng.

Đồng thời, tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các báo, đài, các tạp chí, tập san, bản tin, hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở; đồng thời tuyên truyền trực quan trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn, tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao... chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; kịp thời phản ánh những cách làm hay, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được nâng cao. Từ đó, khơi dậy trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022.

Đỗ Duy Đông