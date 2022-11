Những người lo việc đạo, việc đời

Thanh Hóa có hơn 154.000 đồng bào công giáo ở 79 xứ đạo. Để vùng đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng các phong trào thi đua yêu nước, chánh trương các giáo xứ là “cầu nối” quan trọng giữa đồng bào có đạo với cấp ủy đảng, chính quyền và địa phương.

Chánh trương Giáo xứ Yên Khánh Nguyễn Hồng Phước (người ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi hộ gia đình giáo dân Ngô Văn Lai - giáo dân Giáo xứ Yên Khánh được hỗ trợ làm nhà ở khu dân cư Tuệ Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định.

Cầu nối giữa đạo và đời

Chánh trương Giáo xứ Tam Tổng Trần Minh Hiển, xã Nga Liên (Nga Sơn) là nhân tố tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện phong trào “Sống tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng “Xứ họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Nhận thức an ninh trật tự có đảm bảo thì đời sống Nhân dân mới được bình yên, kinh tế mới phát triển, hoạt động của tôn giáo mới được thuận lợi, Chánh trương đã trực tiếp tuyên truyền, động viên bà con giáo dân thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện tốt 10 nội dung “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, 8 nội dung xây dựng “Xứ họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với vai trò là ủy viên ủy ban MTTQ xã, huyện, chánh trương giáo xứ, ông đã tích cực tham mưu cho linh mục quản xứ cùng với hội đồng giáo xứ tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia xây dựng và đưa vào hoạt động và thực hiện mô hình “Xứ họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động. Kết quả, trong giai đoạn 2020-2022, Chánh trương Trần Minh Hiển cùng với linh mục, hội đồng mục vụ đã vận động bà con giáo dân hiến gần 1.000m2 đất, 1.400 ngày công để bê tông hóa gần 5 km đường giao thông; xây dựng 4 nhà tang lễ tại các nghĩa địa để tổ chức nghi lễ cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo cho người quá cố, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng; vận động 100% hộ gia đình trong khu dân cư ký kết thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn"; không vi phạm an toàn giao thông, trật tự an ninh; thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của Chánh trương Trần Minh Hiển, nhiều năm liền khu dân cư trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp khen thưởng, thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, hiện đang đề nghị công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2022, góp phần cùng xã nhà xây dựng thành công xã NTM nâng cao.

Chi ủy chi bộ thôn 2 phối hợp với Trùm chánh giáo họ ở xã Nga Điền (Nga Sơn) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con giáo dân.

Một tấm gương sáng tiêu biểu trong đồng bào công giáo là Chánh trương Giáo xứ Kẻ Bền Lê Văn Đông, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) - người luôn tiền phong, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình và các phong trào thi đua, cuộc vận động để bà con học tập, noi theo. Hiện Công ty Dịch vụ thương mại Phương Đông chuyên sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ do anh Lê Văn Đông làm giám đốc đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, với tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, từ thiện, bác ái, Chánh trương Giáo xứ Kẻ Bền đã tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường, phát triển kinh tế; đồng hành cùng giáo hội, giáo xứ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, thăm, tặng quà các đối tượng khó khăn, hộ nghèo... Hiện chánh trương cùng bà con giáo dân tiếp tục hưởng ứng, giữ vững các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu để góp phần cùng xã Minh Tân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022.

Kinh nghiệm từ cơ sở

Giáo xứ Yên Khánh (Yên Định) có đông bà con giáo dân là ngư dân sống trên sông Mã, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, huyện Yên Định đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ các hộ gia đình giáo dân sinh sống trên sông xây dựng nhà ở trên bờ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực trạng trên, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, Chánh trương Nguyễn Hồng Phước đã cùng với linh mục quản xứ và các vị trùm trưởng ở các giáo họ trong giáo xứ trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích cho bà con giáo dân hiểu rõ về ý nghĩa nhân văn của việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo chưa có nhà ở đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông”... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đa số các hộ giáo dân sinh sống trên sông nước đã đồng thuận với chủ trương làm nhà ở trên bờ để ổn định cuộc sống. Kết quả từ năm 2017 đến nay, đã có 179 hộ giáo dân nghèo sinh sống trên sông thuộc Giáo xứ Yên Khánh được UBND huyện Yên Định cấp 179 lô đất ở. Tính đến tháng 4-2022 có 128/179 hộ thuộc diện được cấp đất ở đã làm nhà ở ổn định, với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng, trong đó có một số hộ tự làm, các hộ còn lại nhận hỗ trợ từ các nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Caritas Giáo phận Thanh Hóa và Giáo xứ Yên Khánh. Từ tháng 6-2022 đến nay, trong số 51 hộ còn lại được cấp đất ở, có 24 hộ đã và sắp hoàn thành nhà. Mỗi hộ dân làm nhà được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Caritas Giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, phấn đấu sớm hoàn thành chương trình hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông xây dựng nhà ở trên địa bàn. Đối với 24 hộ giáo dân sinh sống trên sông chưa có đất và nhà ở đủ điều kiện nhận hỗ trợ, huyện Yên Định đang chỉ đạo cấp đất và hỗ trợ làm nhà xong trước ngày 30-6-2023. Ông Ngô Văn Lai - giáo dân Giáo xứ Yên Khánh được hỗ trợ làm nhà ở khu dân cư Tuệ Thôn, xã Định Tiến, khẳng định: Được chính quyền quan tâm và tạo điều kiện như vậy, chúng tôi cảm thấy mình có bổn phận phải là một công dân tốt, tích cực tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp.

Khu dân cư Duệ Thôn, xã Định Tiến nơi đồng bào công giáo sinh sống trên sông được huyện Yên Định cấp đất, hỗ trợ làm nhà ổn định cuộc sống.

Lắng nghe, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tranh thủ các chức sắc, chức việc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Chúng tôi luôn xác định các vị chức sắc tôn giáo là lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ trong đời sống tâm linh mà còn trong cuộc sống thực tại của các tín đồ. Nhiều chức sắc, chức việc, nhiều tín đồ đã gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu và vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua yêu nước sống “Tốt đời, đẹp đạo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo... Nhiều người là tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh... Vì vậy, việc vận động, tranh thủ sự ủng hộ các chức sắc có ý nghĩa then chốt trong công tác tôn giáo và công tác dân vận. Chính họ là “cầu nối” tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào công giáo phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Bài và ảnh: Phan Nga