Huyện Triệu Sơn: Xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, hệ thống dân vận huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình “dân vận khéo” nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Nông dân xã Tiến Nông chăm sóc rau màu, nâng cao thu nhập.

Hệ thống dân vận các cấp huyện Triệu Sơn đã tích cực, chủ động tham gia giám sát, điều tra, truy vết và triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm phát hiện, kiểm soát, khống chế, xử lý các yếu tố nguy cơ, xử lý các ổ dịch triệt để, không để dịch lây lan ra cộng đồng; vận động Nhân dân, các doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm phòng, chống dịch... Các thành viên của hệ thống dân vận đều tham gia 337 tổ giám sát cộng đồng thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn khu dân cư. Toàn huyện có 34/34 khối dân vận xã, thị trấn với 254/254 tổ dân vận thôn được kiện toàn. 100% cán bộ chuyên môn của khối dân vận có trình độ đại học và trình độ lý luận từ trung cấp trở lên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới. Ban Dân vận Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu và ban hành 45 văn bản chỉ đạo về công tác dân vận và 1 đề án về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận huyện Triệu Sơn giai đoạn 2020-2025”; thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với MTTQ, các đoàn thể trong nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, tình hình dịch, phát hiện các vấn đề nảy sinh để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện mục tiêu kép, thực hiện chính sách hỗ trợ đúng đối tượng theo hướng dẫn và quy định của Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Song song với “dân vận khéo” trong phòng, chống dịch COVID-19, Nhân dân các xã, thị trấn có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo để ổn định sản xuất, như: mô hình “Nữ công nhân” ở các công ty FDI; trồng khoai môn chỉ tím xã Dân Lý; nuôi thỏ New Zealand xã Dân Quyền, Thọ Sơn; trang trại tổng hợp xã Đồng Tiến; trồng bơ, trồng măng tây xanh xã Thọ Sơn; chăn nuôi gà sinh sản xã Thọ Vực; nuôi nhím xã Hợp Tiến... Không khí lao động sản xuất và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các đơn vị diễn ra khẩn trương và thận trọng. Ngoài đẩy mạnh chăm sóc tốt cây trồng chủ lực theo hướng hàng hóa, các đơn vị còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; mở rộng dịch vụ ngành nghề nhằm tăng thu nhập. Nhờ vậy, các thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả vẫn dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường tiêu dùng, giá cả ổn định.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng Nhân dân huyện Triệu Sơn vẫn ý thức cao về công tác phòng, chống dịch và thi đua lao động sản xuất gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã xây dựng được 265 mô hình “Dân vận khéo” và 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh... góp phần vào thành công trong xây dựng NTM. Toàn huyện có 32/32 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã NTM nâng cao, 254/254 thôn đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 34/34 xã, thị trấn được công nhận xã an toàn thực phẩm và đạt chuẩn về y tế, huyện Triệu Sơn đã được Văn phòng Điều phối NTM Trung ương thẩm định huyện NTM trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021 (trước 1 năm so với kế hoạch).

Thời gian tới, dự báo dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hệ thống dân vận của huyện tiếp tục thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài và ảnh: Lê Hà