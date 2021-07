Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Quan Sơn

Từ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trên địa bàn huyện Quan Sơn được nâng cao, kịp thời quán triệt và thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại bản Ngàm, xã Trung Thượng.

Chi bộ bản Máy, xã Trung Thượng có tổng số 27 đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ của bản Máy luôn đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú và nền nếp, đảm bảo đúng quy trình, quy định Điều lệ Đảng. Trước khi sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy tổ chức hội ý, chuẩn bị kỹ các nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên. Do lựa chọn những nội dung thiết thực, cụ thể để bàn bạc, trao đổi tại cuộc họp chi bộ nên đảng viên hăng hái phát biểu, đóng góp được nhiều giải pháp hữu hiệu cho các công việc của địa phương. Trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, các chủ trương, nghị quyết trước khi ban hành đều được bàn bạc thấu đáo, gắn với tình hình thực tế ở địa phương, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Trong thời gian qua, các đảng viên trong chi bộ bản Máy đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng hành động, việc làm cụ thể. Chi bộ đã vận động Nhân dân trong thôn tổ chức nạo vét kênh mương, tập trung chăm sóc lúa và hoa màu; tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới...

Chi bộ bản Ngàm, xã Trung Thượng có tổng số 57 đảng viên, trong đó, có 10 đảng viên đi làm ăn xa. Thời gian qua, chi bộ bản đã lãnh đạo Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cuộc vận động ngày vì người nghèo, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Tại các buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ bản tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và thảo luận kết quả công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Nhờ đổi mới nội dung sinh hoạt, chi bộ bản Ngàm đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, thu hút được đảng viên tham gia sinh hoạt và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đảng bộ huyện Quan Sơn có 37 cơ sở đảng trực thuộc, 190 chi bộ với 3.970 đảng viên đang sinh hoạt, trong đó có 94 chi bộ thôn, bản, khu phố. Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, huyện Quan Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Xuân Khanh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quan Sơn, cho biết: “Để chất lượng sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các lớp tập huấn cho các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ. Nội dung chính là tập trung vào tập huấn đối với công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Hằng quý, tiến hành báo cáo kết quả dự sinh hoạt của các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chuyên viên các cơ quan khối đảng để báo cáo với Tỉnh ủy. Đặc biệt, cấp ủy đảng các cấp chú trọng việc quy hoạch, lựa chọn đội ngũ bí thư chi bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng, quần chúng, có tâm huyết, năng lực và có uy tín trong quần chúng và đảng viên. Huyện Quan Sơn tiếp tục thực hiện việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ, công chức các ban đảng, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn của HĐND, UBND theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở mỗi quý ít nhất 1 lần. Đồng thời huyện tiến hành mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đảng viên là cấp ủy cơ sở; lớp bồi dưỡng hướng dẫn quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Quan Sơn, đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở huyện chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng; duy trì đúng lịch sinh hoạt theo quy định. Các chi bộ đều chấp hành nghiêm chế độ ghi chép sổ sách, lưu trữ sổ sách ghi chép của chi bộ theo quy định. Nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn cơ sở, đơn vị; lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các buổi sinh hoạt diễn ra dân chủ, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các đảng viên.

Bài và ảnh: Hoàng Anh