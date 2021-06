Huyện Mường Lát thực hiện tốt chính sách dân tộc

Những chủ trương, chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, là điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Mường Lát phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Người dân xã Quang Chiểu tiếp nhận thông tin về các chương trình chính sách dân tộc.

Minh chứng rõ nét nhất được thể hiện qua sự phát triển và đổi thay ở huyện Mường Lát, đó là đời sống vật chất - tinh thần cho người dân được quan tâm; 100% xã có trạm y tế; trường học được kiên cố hóa và 33 thôn có nhà văn hóa 100% các xã có đường giao thông đến trung tâm xã được rải nhựa và bê tông hóa; 80,6% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm thôn, bản; 64,77% thôn có điện lưới quốc gia, với 98% số hộ được sử dụng... Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thông qua các chương trình hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ vay tín dụng... Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, dân chủ cơ sở được phát huy...

Đạt được kết quả trên là do huyện Mường Lát luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Theo đó, huyện đã triển khai hiệu quả Chương trình 134, 135, Dự án ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Mông; lồng ghép giữa nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác đầu tư trên địa bàn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xóa đói, giảm nghèo. Từ các giải pháp trên, trong những năm qua, huyện Mường Lát đã hỗ trợ cho khoảng 45.000 hộ đồng bào DTTS làm nhà ở, gần 12.000 hộ chuyển đổi ngành nghề; xây dựng và đưa vào sử dụng trên 3.000 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, 22 trung tâm cụm xã, trên 200 công trình nước sinh hoạt tập trung thôn, bản...

Ngoài ra, huyện Mường Lát cũng triển khai hiệu quả Đề án “Ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Mông huyện Mường Lát giai đoạn 2016-2020”. Căn cứ nội dung đề án, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp bà con khai hoang đất để sản xuất nông nghiệp... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Mông trên địa bàn huyện. Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào Mông trên địa bàn huyện Mường Lát năm 2016 từ hơn 3.000 hộ giảm còn khoảng 2.300 hộ năm 2020. Nhiều công trình đường làng, ngõ xóm được xây mới, các mô hình phát triển kinh tế được thực hiện hiệu quả, cuộc sống của đồng bào cơ bản ổn định.

Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều đề án, dự án, chính sách phù hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát.

Bài và ảnh: Gia Bảo