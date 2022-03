Huyện Đông Sơn phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, khu phố

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê (Đông Sơn) đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Những tuyến đường bê tông sạch đẹp, những ngôi nhà xây dựng khang trang, rực rỡ sắc hoa... chính là kết quả từ sự nỗ lực của người dân thôn Viên Khê 1 trong việc triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đạt được kết quả phấn khởi trên có sự đóng góp không nhỏ của bà Nguyễn Thị Cúc, bí thư chi bộ thôn Viên Khê 1.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn trao giấy khen cho các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2021.

Đầu năm 2021, Đảng ủy xã Đông Khê giao cho chi bộ thôn Viên Khê 1 nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng thôn Viên Khê 1 đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2021. Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, nhất là việc mở rộng đường giao thông vì đường thôn, ngõ xóm của thôn nhiều mà nhỏ hẹp từ khi xây dựng NTM. Đặc biệt, tư duy, nếp nghĩ của một số người dân còn bảo thủ, trì trệ, vì vậy, việc vận động người dân hiến đất mở rộng đường hay cải tạo vườn tạp gặp nhiều khó khăn. Để lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, bà Nguyễn Thị Cúc cùng chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM kiểu mẫu; phân công đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề, thành lập các tổ công tác, phân công đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động; chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông bê tông; chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa. Kết quả, thôn đã vận động được 60 hộ hiến 1.300m2 đất ở và 37 công trình phụ trên đất, đóng góp 1.575 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động xây dựng NTM kiểu mẫu. Thôn Viên Khê 1 đã mở rộng và nhựa hóa được 1,2km đường giao thông; xây dựng 1,2km mương thoát nước; 1,7km tường rào thoáng; sơn 2 km tường rào, vẽ 250 m đường tranh bích họa; cải tạo 50 vườn tạp đạt tiêu chí hộ “Nhà sạch - vườn đẹp”... Bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bà Nguyễn Thị Cúc cùng chi ủy, chi bộ thôn trăn trở tìm phương án phát triển kinh tế cho người dân; trong đó khuyến khích người dân chăn nuôi gia trại, áp dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại để đạt năng suất cao; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người thôn Viên Khê 1 đạt 69,12 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo.

Hiện nay, huyện Đông Sơn có 94 chi bộ thôn, khu phố. Thời gian qua, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với lãnh đạo thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều bí thư chi bộ thôn, khu phố dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, vừa giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2019-2025; năm 2021, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM; xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mà các cấp phát động. Căn cứ tình hình thực tế của thôn, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, tập trung chỉ đạo chính quyền, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức giữ vững các tiêu chí NTM, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Kết quả, năm 2021, toàn huyện có 24 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 141,2% kế hoạch. Nhiều thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao; tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần cùng huyện hoàn thành kế hoạch đề ra. Điển hình là 3 sản phẩm được UBND tỉnh quyết định công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh: gạo Ngọc Trai (Công ty CP Thương mại Sao Khuê); măng tây xanh Hiền Nhuần; bí xanh sơ chế Hiền Nhuần (Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hiền Nhuần).

Có thể khẳng định, bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đông Sơn có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng Nhân dân. Cũng nhờ những bí thư chi bộ nhiệt tình, trách nhiệm đã thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng NTM kiểu mẫu ở các địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh