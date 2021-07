Hội LHPN huyện Hoằng Hóa: Một nhiệm kỳ nhìn lại

Nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Hoằng Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Kết quả là cả 9/9 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXVI đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

Hội LHPN huyện Hoằng Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lê Thị Ngoan, thị trấn Bút Sơn. Ảnh: Việt Hương

Một trong những điểm nổi bật là các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp hội cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Sau 5 năm, có 14 đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND xã, 225 cán bộ hội và hội viên phụ nữ xã, thị trấn được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; có 2.455 tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên, phụ nữ được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tăng cường triển khai các nội dung của cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm đến 100% cán bộ hội và 95% hội viên, phụ nữ tham gia. Các cấp hội xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, như mô hình: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Tổ/nhóm tiết kiệm”, với tổng số tiền 2.959.500.000 đồng, trong đó hội viên đã trích 520.000.000 đồng giúp đỡ 245 hội viên, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, rủi ro đột xuất.

Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch 99 của UBND huyện Hoằng Hóa về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện. Các cấp hội đã thành lập 32 câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp đỡ 1.295 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến nay, toàn huyện có 40.062/46.742 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động, đạt tỷ lệ 85% (vượt 5% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Thành lập 42 mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hơn 5.000 hội viên được cấp phát làn nhựa miễn phí, hạn chế rác thải túi ni lông gây ô nhiễm môi trường. Đảm nhận 272 đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường. 100% hội phụ nữ cơ sở trồng được đường hoa thay thế cỏ dại. Thực hiện đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020” đã hỗ trợ xây dựng được 959 nhà tiêu hợp vệ sinh, với tổng kinh phí 1.096.440.000 đồng... Các mô hình nói trên đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các cấp hội phụ nữ trong huyện và Nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huyện Hoằng Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Ngoài các phong trào thi đua và cuộc vận động nêu trên, một trong những khâu đột phá mà Hội LHPN huyện Hoằng Hóa thực hiện có hiệu quả, để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ qua, đó là “Tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU và số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. Các cấp hội đã giúp hội viên, phụ nữ nghèo có địa chỉ, phụ nữ nghèo làm chủ hộ về tiền, ngày công lao động, cây, con giống, phân bón với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng. Duy trì và nhân rộng các tổ, nhóm tiết kiệm tín dụng, tổ giúp vốn tổng số tiền 6.800.000.000 đồng, giúp 360 hội viên vay. Hội tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TYM, Tổ chức Tài chính vi mô với tổng dư nợ 563.366.000.000 đồng, giúp 13.249 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm, hội đã giúp 898 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (vượt 408 hộ so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 10,67% năm 2015 xuống còn 0,38% năm 2020. Cấp hội đã vận động hội viên thành lập mới được 9 mô hình tổ liên kết, 9 doanh nghiệp, 5 HTX do phụ nữ làm chủ. Đến nay, toàn huyện lên 37 doanh nghiệp và 7 HTX do nữ làm chủ (vượt 9 tổ liên kết, 4 HTX, 6 doanh nghiệp so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra)...

Công tác an sinh xã hội cũng được các cấp hội phụ nữ trong huyện triển khai sâu rộng, như: tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh – liệt sĩ, hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình hội viên bị thiệt hại nặng do lũ lụt, động viên thăm hỏi các gia đình có trẻ em bị đuối nước... với số tiền 610.600.000 đồng. Vận động, hỗ trợ xây dựng 20 nhà mái ấm tình thương với tổng trị giá 400.000.000 đồng; giúp đỡ 1.354 ngày công cho hộ gia đình hội viên, phụ nữ gặp hoàn cảnh rủi ro, gia đình neo đơn. Tích cực tham gia quỹ khuyến học, quỹ ngày vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, phòng chống COVID-19 giá trị hàng tỉ đồng.

Các khâu đột phá “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng khoa học, sâu sát cơ sở, khắc phục bệnh hành chính trong công tác hội” và “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” được các cấp hội chú trọng và mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp hội cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia hòa giải thành công được 128 vụ việc liên quan đến đơn, thư, mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Với những thành tích đạt được, Hội LHPN huyện đã được đảng ủy, chính quyền và hội cấp trên ghi nhận, được Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Hoằng Hóa tặng nhiều bằng khen, giấy khen; 214 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”, góp phần tạo động lực quan trọng tiếp tục xây dựng phong trào phụ nữ huyện ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, nhìn lại những kết quả mà các cấp hội phụ nữ huyện Hoằng Hóa đạt được đã để lại những dấu ấn khó quên. Đó chính là kết quả của cả một chặng đường phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện. Kết quả ấy chính là cơ sở, là tiền đề để nhiệm kỳ 2021-2026 phụ nữ huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác hội và phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Hoằng Hóa đến năm 2025 là huyện tốp đầu của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030.

Hoàng Thị Định

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa