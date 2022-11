Hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa giáo

Thực hiện tốt công tác khoa giáo chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa thường xuyên nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực công tác khoa giáo. Một trong những giải pháp có tính đột phá giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố chính là làm tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo.

Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị TP Thanh Hóa tham quan phòng truyền thống Thành ủy TP Thanh Hóa. Ảnh: Thu Vui

Để làm tốt công tác phối hợp, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo. Theo đó, hàng năm Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm và thời gian thực hiện cụ thể của từng cơ quan. Việc phối hợp đã được triển khai sâu rộng đến cấp xã, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết trong lĩnh vực khoa giáo. Cùng với đó, hàng năm Ban Tuyên giáo Thành ủy đều ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo trên các lĩnh vực, trọng tâm là giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, công tác trẻ em, thể dục - thể thao... Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố trong việc thông tin tuyên truyền, nắm tình hình, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực này, nhất là các nghị quyết lớn của Trung ương, của tỉnh và thành phố; tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết để biểu dương và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong khối khoa giáo. Qua đó, tạo những điểm nhấn nổi bật từ việc tham mưu cho Thành ủy quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án... đến việc sơ kết, tổng kết và đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các báo cáo, kế hoạch, kết luận về lĩnh vực khoa giáo với chất lượng ngày càng được nâng lên, sát với thực tiễn của thành phố và có tính khả thi cao. Nổi bật như Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với UBND thành phố tuyên truyền, quảng bá du lịch TP Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; phối hợp với HĐND thành phố triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm; phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố trong thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế...

Trong công tác phối hợp thông tin hai chiều, Ban Tuyên giáo Thành ủy phân công lãnh đạo, cán bộ thường xuyên tham gia nghiên cứu, khảo sát, dự các hội nghị triển khai nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết của các phòng, ban, đơn vị trong khối khoa giáo. Cán bộ được phân công nhiệm vụ đã chủ động nắm bắt vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cung cấp thông tin để kịp thời định hướng tại các hội nghị giao ban tư tưởng, báo cáo viên và tới cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân; sớm phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trên địa bàn. Việc tuyên truyền trên cuốn thông tin TP Thanh Hóa được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng.

Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị trong khối khoa giáo cũng như các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thông tin tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, giáo dục và đào tạo thành phố phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng mũi nhọn; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, bảo đảm. Thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch; 34/34 xã, phường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 137 hộ (chiếm 0,13%)...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đòi hỏi cấp ủy, chính thành phố cần tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác khoa giáo. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu đưa nhanh các tiến bộ của khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; bảo vệ môi trường. Do vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các cơ quan Nhà nước cùng cấp, các ban, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo là thực sự cần thiết và phải được tăng cường, đẩy mạnh một cách hiệu quả trong thời gian tiếp theo, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác khoa giáo, góp phần xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò, vị thế đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa