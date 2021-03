HĐND tỉnh phối hợp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Xác định tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, luật định và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17-11-2020 của Quốc hội khóa XIV về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong năm 2021; ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị đầu tiên - Chỉ thị số 01 ngày 25-11-2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 12-1-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản quan trọng liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã ban hành Công văn số 74/TB-HĐND ngày 18-2-2021 về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021–2026. Cùng với đó, HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026; phân công nhiệm vụ công tác cho các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; thành lập các tiểu ban: an ninh, trật tự; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin – tuyên truyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thực hiện, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác tới các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và ban thường trực MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai nhiệm vụ trong hệ thống MTTQ các cấp. Đến ngày 5-2-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (sớm hơn 17 ngày so với thời hạn cuối). Hội nghị đã thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH: Tổng số đại biểu được bầu là 14; tổng số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 35 người (Trung ương giới thiệu 7 người, địa phương 28 người), chưa tính người tự ứng cử... Về số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu của tỉnh Thanh Hóa là 85 đại biểu (giảm 10 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021); tổng số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 230 người (chưa tính người tự ứng cử)... Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021–2026, tổng số được bầu là 920 đại biểu (giảm 79 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021), tổng số giới thiệu 2.357 người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021–2026, tổng số được bầu là 13.272 đại biểu (giảm 3.167 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021), tổng số thống nhất giới thiệu số lượng 32.885 người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021–2026.

Nhìn chung, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đúng các quy trình, các bước. Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó quy định các mốc thời gian thực hiện; thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026...

Bài và ảnh: Minh Hiếu