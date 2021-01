Gửi niềm tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng đến Đại hội Đảng XIII với niềm tin và trách nhiệm Cá nhân tôi nói riêng, tuổi trẻ Công an Thanh Hóa nói chung luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của đất nước; tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn ra những cán bộ có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước phát triển bền vững, toàn diện. Cùng với đó, nhằm thực hiện nghiêm túc với tinh thần cao nhất nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, “kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào” đã được lực lượng Công an Nhân dân quán triệt, cá nhân tôi nguyện cùng với lực lượng Công an cả nước sẵn sàng đem sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên giao phó, dành toàn tâm, toàn lực, cùng các cán bộ, chiến sỹ Công an cả nước làm tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Thượng úy Bùi Văn Hợp Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Công an tỉnh