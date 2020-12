Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường Qua nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi thấy bố cục các văn kiện rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ và khoa học. Phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới khá xúc tích, đánh giá được các mặt được và chưa được so với giai đoạn 2011 - 2015. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo các văn kiện, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất trí với đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Các quan điểm về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã được thể hiện rất rõ ràng. Tôi đề xuất lựa chọn mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án 2: “Đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 là nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao”. Đối với nội dung tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi thống nhất cao với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong tình hình mới. Tuy nhiên, theo tôi, cần bổ sung một số nội dung như: Chủ động đánh giá, phân tích dự báo tình hình thế giới và khu vực để có chủ trương, chính sách phù hợp, nhất là các vấn đề biên giới, biển đảo, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh nông thôn. Ở phần định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2030, trong định hướng thứ 6, đề nghị nhấn mạnh vấn đề bảo đảm chất lượng môi trường sống, nên sửa thành: Chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo đảm chất lượng môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường. Trang 34, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, phát triển con người, đề nghị sửa thành: Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và tình hình thiên tai dịch bệnh nhằm phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của kinh tế - xã hội, của khoa học và công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Công tác phòng, chống tham nhũng mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên chưa thật sự đồng bộ và có tính răn đe cao. Do đó, cần nghiên cứu chủ trương, đổi mới, chỉnh đốn hệ thống chính trị gắn với đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Về thi hành Điều lệ Đảng, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng, chủ yếu liên quan đến nội dung trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Do đó không cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành mà giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, cơ quan chuyên môn như Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện. Tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa ra được chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn. Từ đó, nâng cao đời sống nhân dân, có văn hóa - xã hội phát triển, đồng thời giữ gìn được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Mai Thị Hải (Agribank Thanh Hóa) Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp Qua nghiên cứu Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tôi đánh giá rất cao và hoàn toàn đồng tình với nội dung trong Dự thảo các văn kiện. Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nội dung sâu sắc, có tính khái quát cao, có nhiều điểm mới, bám sát thực tiễn đất nước; bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc, rõ ràng; thể hiện tính khách quan, toàn diện trong đánh giá các thành tựu, kết quả đạt được, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân cũng như trong xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong từng văn kiện. Đối với tổ chức công đoàn, tôi quan tâm đến nội dung được trình bày trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là: “Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp (DN)”. Tại Chương 13, Bộ Luật Lao động năn 2019 quy định về “Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở” cho phép NLĐ được thành lập, gia nhập tổ chức đại diện của mình, các tổ chức này có thể ngoài hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức này cũng đảm nhận chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia quản lý kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước và tổ chức, giáo dục, vận động NLĐ. Như vậy, từ ngày 1-1-2021, pháp luật Việt Nam thừa nhận thêm một loại hình tổ chức đại diện cho NLĐ, đó là “Tổ chức của NLĐ”. Lần đầu tiên, vấn đề nhiều tổ chức đại diện cho NLĐ được quy định và áp dụng tại Việt Nam dẫn đến sự tất yếu phải cạnh tranh, thu hút đoàn viên công đoàn với tổ chức đại diện NLĐ được thành lập tại cơ sở. Tổ chức công đoàn Việt Nam sẽ đứng trước sự cạnh tranh với nhiều yếu tố bất lợi, vì vậy để định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của NLĐ tại DN, tôi đề nghị Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm ban hành nghị định và các thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức của NLĐ một cách chi tiết, trong đó cần xem xét phạm vi chủ thể có quyền thành lập tổ chức của NLĐ; quy định cụ thể về điều kiện cấp phép, thu hồi đăng ký tổ chức của NLĐ; trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, đình chỉ tổ chức của NLĐ; tổ chức của NLĐ tại DN chỉ được thành lập và hoạt động hợp pháp khi cơ quan, Nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký; quá trình hoạt động phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều lệ, nếu vi phạm thì thu hồi đăng ký. Cần có các tiêu chí hạn chế các đối tượng là quản lý của DN tham gia vào quá trình thành lập và hoạt động của “Tổ chức của NLĐ”, giảm thiểu sự can thiệp, chi phối, thao túng của chủ sử dụng lao động đến hoạt động của “Tổ chức của NLĐ”. Cần quy định rõ vấn đề tài chính của “Tổ chức của NLĐ”. Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Công đoàn sửa đổi để phù hợp với Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan, kịp thời đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặc biệt khi phải cạnh tranh với “Tổ chức của NLĐ”. Vấn đề cho phép thành lập “Tổ chức đại diện NLĐ” có liên quan đến nhiều luật khác nhau nên với vai trò là luật gốc, Bộ Luật Lao động năm 2019 chỉ quy định các vấn đề chung, cơ bản mang tính định hướng, không quy định quá chi tiết tránh sự chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ rà soát, chỉnh sửa quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam và luật pháp quốc tế. Hà Xuân Thành Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh