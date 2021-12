Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tạo đột phá ngay năm đầu nhiệm kỳ

Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, huyện Ngọc Lặc đã đạt được những kết quả bước đầu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP được thực hiện tại thôn Minh Hòa, xã Minh Sơn.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Minh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng chí Bùi Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: “Lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển, xã đã phối hợp với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thực hiện mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP đối với giống lúa Bắc Thịnh, diện tích 25 ha tại thôn Minh Hòa. Vụ đầu tiên cho thu hoạch, năng suất đạt 67 tạ/ha. Diện tích trồng cây mía, cây sắn đạt 100% kế hoạch. Đi liền với kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới cũng có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trong năm, đã có 4 thôn Minh Ngọc, Minh Lương, Minh Châu 1, Minh Lai hoàn thành các tiêu chí và đang đề nghị UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các thôn còn lại thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch... Với sự đồng lòng, quyết tâm trong thực hiện, Đảng bộ xã Minh Sơn sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2021 đã đề ra”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và 27 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó có nhiều chỉ tiêu đặt ra cao, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm lớn của toàn đảng bộ ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, huyện Ngọc Lặc đã sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đến nay, huyện Ngọc Lặc đã ban hành và tổ chức thực hiện 12 đề án, gồm đề án kiên cố hóa hồ đập, kênh mương giai đoạn 2021-2025; đề án về chuyển đổi số; đề án bảo tồn nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025; đề án vị trí, việc làm trong cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2023... Cùng với đó, huyện đã triển khai 3 kế hoạch thực hiện phong trào “hàng rào xanh”, “trồng cây xanh nơi công cộng” và “ngày chủ nhật sạch”.

Năm 2021 dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ngọc Lặc đã ghi dấu ấn với những điểm sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân. Phát huy lợi thế từ nông - lâm nghiệp, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, chuyển đổi được hơn 25 ha đất trồng lúa một vụ kém hiệu quả sang trồng cây màu khác có giá trị kinh tế cao, đồng thời tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hướng công nghệ cao được 759,4 ha, đạt 134,4% kế hoạch. Vì vậy, 9 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 7.310 tỷ đồng, đạt 73,3% kế hoạch năm, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Đối với lâm nghiệp, huyện chú trọng phát triển bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường; chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ và khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao như gỗ lim, gỗ lát và các loại cây phục vụ chế biến lâm sản như keo, bạch đàn. Các khu vực có độ cao khoảng 350m trở lên, ưu tiên khoanh nuôi, tái sinh và phát triển rừng tự nhiên để giữ nước, cải thiện môi trường. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã trồng được 735,4 ha rừng tập trung, đạt 147,1% kế hoạch, trồng 179.000 cây phân tán, đạt 358% kế hoạch, tăng 96,2% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác gỗ vườn, rừng trồng đạt 19.980m3 đạt 99,9% kế hoạch. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, huyện tập trung phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời kêu gọi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm mới, các dự án sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Vì vậy, sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 851,5 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ, đóng góp lớn vào thu ngân sách của địa phương.

Thực hiện mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025, huyện đã ban hành Đề án “Xây dựng NTM huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021- 2025”. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện phân định rõ mốc thời gian cho các xã, thôn phấn đấu về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Để giúp cơ sở thực hiện đúng lộ trình đề ra, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện còn ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với từng địa phương. Ban chỉ đạo huyện cũng đã phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn để tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời, giúp cơ sở đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Nhờ đó tiến độ xây dựng NTM năm 2021 của huyện đã được đẩy nhanh. Đến nay, huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có xã Ngọc Liên đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 16,7 tiêu chí/xã. Huyện Ngọc Lặc phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 3 xã về đích NTM, 1 xã về đích NTM nâng cao, 2 thôn kiểu mẫu và 20 thôn đạt chuẩn NTM.

Sự đồng lòng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ là cơ sở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Lặc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2021 đã đề ra, tạo bước đột phá ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài và ảnh: Tố Phương