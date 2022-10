Bổ sung nguồn lực kế cận cho Đảng: Nhận thức đúng - hành động quyết liệt (Bài 4) - Xây dựng đội dự bị tin cậy từ học sinh, sinh viên

Xác định công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên đóng vai trò quan trọng nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng - xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực cho Đảng - thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thông qua các hoạt động tình nguyện của các em học sinh TP Thanh Hóa về đổi rác thải giấy lấy các chậu hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp chính là môi trường tốt để các tổ chức đoàn tạo nguồn phát triển Đảng.

Tránh tình trạng “nhạt Đảng”

Không khó để nhận diện biểu hiện “nhạt Đảng” thông qua những “triệu chứng” thường gặp của một bộ phận học sinh, sinh viên hiện nay. Đó là ngại sinh hoạt Đoàn; phấn đấu cầm chừng, ngại rèn luyện; không muốn phấn đấu trở thành đảng viên; có lối sống thực dụng... Những biểu hiện trên đã và đang phản ánh một thực trạng: Không ít học sinh, sinh viên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận học sinh, sinh viên lười học tập, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; có những biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật...

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, hiện nay bên cạnh một bộ phận học sinh, sinh viên luôn nỗ lực, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến tài năng, sức trẻ cho quê hương; thì ngược lại có không ít học sinh, sinh viên thờ ơ, không tha thiết vào Đảng. Tình trạng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên “ngại” vào Đảng đang là điều đáng trăn trở. Về lâu dài, nếu những lực lượng tài năng, nhiệt huyết này lại “ngại” vào Đảng thì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước sẽ thiếu đi một nguồn nhân lực chất lượng, một đội ngũ kế cận hùng hậu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.362 quần chúng ưu tú, trong đó có 1.225 sinh viên và kết nạp 320 đảng viên mới (trong đó có 211 là sinh viên). Tuy vậy, theo Thạc sĩ Lê Đức Đạt, Trường Đại học Hồng Đức: Công tác phát triển Đảng trong sinh viên vẫn tồn tại nhiều hạn chế, một số chi bộ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, xét kết nạp chưa quan tâm, thiếu quyết liệt. Tỷ lệ sinh viên được kết nạp Đảng so với số lượng sinh viên chính quy của nhà trường còn thấp. Tình trạng nhiều sinh viên năm thứ 3, thứ 4 dù có kết quả học tập tích lũy cao, tham gia tích cực các hoạt động phong trào nhưng vẫn không đảm bảo điều kiện kết nạp Đảng (do học kỳ 1 năm thứ nhất điểm học tập không đạt loại khá) nên sa sút ý chí phấn đấu vào Đảng.

Về vấn đề này, PGS.TS Lê Văn Cường, Viện Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lý giải: Sở dĩ một bộ phận đoàn viên, thanh niên khối trường học còn chưa nhận thức sâu sắc về Đảng nên chưa xác định được đúng mục đích, động cơ phấn đấu vào Đảng. Có tình trạng này là do công tác tuyên truyền, giáo dục về Đảng chưa sát tới từng người, nội dung chưa phong phú, đa dạng, chưa có sức hút lớn đối với đoàn viên, thanh niên khối trường học. Ngoài ra, nhiều cơ sở đoàn chưa nhận thức rõ ràng, nhiều hoạt động của Đoàn còn mang tính hình thức, hô khẩu hiệu, khô cứng, chưa đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn học sinh, sinh viên tham gia.

Để xảy ra những vấn đề đáng lo ngại này “có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức đoàn. Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “xa rời chính trị”...” - đó cũng chính là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

“Mầm” đã lên xanh...

Tháng 7-2022, Chi bộ I, thuộc Đảng bộ Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đỗ Trường An, học sinh lớp 12C1. Buổi kết nạp có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Thanh Hóa đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác phát triển Đảng trong khối trường học.

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường chính là mơ ước của rất nhiều học sinh. Với lòng nhiệt huyết, say mê của tuổi trẻ, Đỗ Trường An, Phó Bí thư Đoàn trường không chỉ hăng hái tham gia các phong trào của lớp, của trường mà em còn là một cán bộ đoàn tiêu biểu. Trong 3 năm học An luôn là học sinh giỏi, đạt các thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa bước sang tuổi 18, trong không khí trang nghiêm, xúc động, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Đỗ Trường An đã đọc lời tuyên thệ, bày tỏ quyết tâm và tiếp tục phấn đấu trở thành một đảng viên gương mẫu, một công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đó cũng là kỷ niệm khó quên đối với Lê Thị Hà Khang, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Lý Thường Kiệt (TP Thanh Hóa), bởi giống như Trường An, Hà Khang cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 18. Chia sẻ niềm vui này, Hà Khang cho biết: “Trở thành đảng viên là ước mơ của em. Do vậy, trong học tập em đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Được vào Đảng sẽ là cơ hội để em nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn cho xã hội”.

Không chỉ là những đảng viên trẻ, Đỗ Trường An, Lê Thị Hà Khang còn là những học sinh đầu tiên của Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT Lý Thường Kiệt được kết nạp Đảng và là 2 trong 12 đảng viên mới vinh dự được đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cùng món quà ý nghĩa là cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nga Nikolai A.Ostrovsky. Nói về cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” chúng ta đều biết về cuộc đời của nhân vật Pavel - một chiến sĩ cộng sản đầy bản lĩnh, kiên cường, luôn cống hiến hết sức mình cho những lý tưởng cách mạng, góp phần vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước Liên Xô giàu mạnh. Mặc dù, phải nếm trải rất nhiều khó khăn, đối mặt với những nguy hiểm, cam go và phải chịu đựng muôn vàn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chiến sĩ trẻ ấy vẫn luôn tiến lên phía trước, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, nghịch cảnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tinh thần sống và cống hiến của Pavel đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ và cuốn tiểu thuyết này đã trở thành “cuốn sách gối đầu giường” của nhiều thanh niên nước ta.

Từ câu chuyện đầy cảm xúc của chàng thanh niên Pavel, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng muốn nhắn nhủ với các đảng viên trẻ: Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự mà còn mang trong mình trọng trách lớn lao, đó là trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân, với gia đình, người thân và với chính bản thân. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, các đảng viên trẻ cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng, về bổn phận, trách nhiệm của người đảng viên, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, chấp nhận gian khổ, hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức đảng. Việc kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên sẽ là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30-5-1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học; Chỉ thị số 05 ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bởi vậy, lễ kết nạp đảng viên mới cho các em An, Khang cùng với việc kết nạp 10 đảng viên là học sinh các trường THPT thuộc Đảng bộ TP Thanh Hóa trong năm học 2021-2022 có ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài trong xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Việc kết nạp Đảng là học sinh không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên mà còn góp phần định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các nhà trường, lan tỏa niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Bác Hồ; tạo môi trường, điều kiện để các em được thử thách bản thân, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành; đồng thời góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tạo nguồn kế cận dồi dào

Một quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nếu không được sự quan tâm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc bồi dưỡng, rèn luyện thì ý chí, động cơ phấn đấu của quần chúng có thể bị mai một, sẽ mất đi cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đã được các đảng bộ, chi bộ, tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt được kết quả nổi bật; các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 26.129 đoàn viên ưu tú cho cho Đảng xem xét kết nạp, đã có 16.533 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Trong đó, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 600 học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là năm học có số lượng học sinh THPT được kết nạp Đảng đông nhất từ trước đến nay và là tín hiệu đáng mừng trong tạo nguồn, phát triển đảng viên. Phấn khởi trước những thành tích đạt được, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Có thể nói vai trò của cấp ủy, tổ chức đoàn, trong đó có đoàn thanh niên ở các trường THPT, cao đẳng, đại học rất quan trọng trong việc phát hiện, giúp đỡ, giới thiệu các nhân tố điển hình cho Đảng. Từ đó, nhiều học sinh, sinh viên có lý tưởng, đạo đức, năng lực, bản lĩnh đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Là lá cờ đầu trong công tác phát triển Đảng của khối trường huyện Thọ Xuân, năm học 2021-2022, Trường THPT Thọ Xuân 5 có 24 học sinh được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng; đã có 10 học sinh xuất sắc toàn diện được kết nạp Đảng. Theo thống kê của Huyện đoàn Thọ Xuân, cũng trong năm học, đoàn thanh niên các trường THPT trên địa bàn huyện giới thiệu được 103 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, trong đó có 101 đoàn viên là học sinh; đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 57 đảng viên mới, trong đó có 55 đảng viên mới kết nạp là học sinh (chiếm trên 50% tổng số đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ huyện). Chị Nguyễn Bích Phương, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: Để có nguồn giới thiệu cho Đảng, tổ chức đoàn đã phát động các phong trào hành động, tạo cơ hội để các bạn học sinh thể hiện tinh thần nhiệt huyết, xung kích tham gia trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ Trường THPT Cẩm Thủy 1 (Cẩm Thủy) kết nạp được 47 học sinh vào Đảng. Chia sẻ về nguyên nhân thành công của trường, thầy Lê Thanh Nghị, phó hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi: Ngay từ khi học sinh mới vào lớp 10, đảng bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch và giao cho các tổ chức đoàn thể giúp đỡ, định hướng, giáo dục, rèn luyện, xác định mục tiêu phấn đấu vào Đảng cho học sinh dựa trên khả năng học tập và tham gia hoạt động phong trào. Đầu năm học lớp 11, những đoàn viên ưu tú sẽ được chọn và bồi dưỡng để phấn đấu trở thành đảng viên. Trung bình mỗi năm, đảng bộ giới thiệu 8 - 10 em đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đề nghị Huyện ủy xem xét, kết nạp Đảng cho từ 8 học sinh trở lên.

Nhiệm kỳ 2022-2027, chỉ tiêu của Tỉnh đoàn giới thiệu 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu có 70% đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh là đoàn viên ưu tú. Xác định trường học chính là mảnh đất nhiều tiềm năng để “ươm mầm” những “hạt giống đỏ”, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: “Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn, trong đó có các đoàn trường chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05 ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thông qua các cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị, giúp các em học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn”.

Bài và ảnh: Lê Phượng