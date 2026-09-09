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Xuân Hòa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xuân Hòa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baothanhhoa.vn) - Xác định chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Xuân Hòa tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Xuân Hòa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Quảng Phú triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”
Tạo thuận tiện cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính
Chủ động tạo nguồn phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động
Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng Nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ
Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX
Ươm những “hạt giống đỏ”
Bộ Chính trị ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ xã Đồng Tiến
Công an Thanh Hóa trên tuyến đầu bảo vệ hậu phương: Bản lĩnh, trung thành và những chiến công thầm lặng
Ba Đình tháo gỡ “điểm nghẽn” đẩy nhanh tiến độ các dự án
Hạc Thành - điểm sáng trong chuyển đổi số
Gió mới đại ngàn...
Kiện toàn, vận hành hoạt động các bản mới ở xã biên giới Yên Khương
Khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Lính “sao vuông” - điểm tựa ở cơ sở
Hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công
Ươm những “hạt giống đỏ”

Ươm những “hạt giống đỏ”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ phường Sầm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tiễn. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng...
Công an Thanh Hóa trên tuyến đầu bảo vệ hậu phương: Bản lĩnh, trung thành và những chiến công thầm lặng

Công an Thanh Hóa trên tuyến đầu bảo vệ hậu phương: Bản lĩnh, trung thành và những chiến công thầm lặng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa vừa là hậu phương lớn vừa là tuyến lửa trên con đường chi viện cho miền Nam. Giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vẫn bám địa bàn, vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến...
Hạc Thành - điểm sáng trong chuyển đổi số

Hạc Thành - điểm sáng trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Là phường trung tâm, Hạc Thành có hạ tầng internet cáp quang, mạng di động 4G, 5G cùng tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh thuộc nhóm cao cả tỉnh. Phát huy lợi thế đó, Hạc Thành đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo dấu ấn...
Gió mới đại ngàn...

Gió mới đại ngàn...

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập, những thôn, bản vùng cao có địa bàn rộng hơn, đông dân hơn. Cùng với đó, những người được bà con tín nhiệm giao việc cũng phải làm quen với địa bàn mới, cách làm mới. Có người tạo dấu ấn bằng sự nhanh nhạy, linh hoạt; có người gây dựng...
Lính “sao vuông” - điểm tựa ở cơ sở

Lính “sao vuông” - điểm tựa ở cơ sở

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ đang ngày càng phát huy vai trò giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống ngay từ cơ sở.
Hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/9, tại Hội trường Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm...
Thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công

Thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Địa bàn hành chính rộng hơn nhưng khoảng cách phục vụ không vì thế mà xa hơn. Từ những điểm hỗ trợ tại thôn đến các tổ dịch vụ công lưu động, chính quyền cơ sở tại Thanh Hóa đang linh hoạt đổi mới phương thức phục vụ, vừa tạo thuận lợi cho người dân...

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