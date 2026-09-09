Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX Thời sự 15:56 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

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Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ xã Đồng Tiến Xây dựng Đảng 06:11 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng ủy xã Đồng Tiến đã tập trung chỉ đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ dần đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt đã bám sát thực tiễn, tạo...

Công an Thanh Hóa trên tuyến đầu bảo vệ hậu phương: Bản lĩnh, trung thành và những chiến công thầm lặng Thời sự 07:30 06/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa vừa là hậu phương lớn vừa là tuyến lửa trên con đường chi viện cho miền Nam. Giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vẫn bám địa bàn, vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến...

Ba Đình tháo gỡ “điểm nghẽn” đẩy nhanh tiến độ các dự án Xây dựng Đảng 09:15 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vốn được nhìn nhận là một trong những “điểm nghẽn” đối với quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, bằng việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo công tác dân vận,...

Hạc Thành - điểm sáng trong chuyển đổi số Chuyển đổi số 08:16 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Là phường trung tâm, Hạc Thành có hạ tầng internet cáp quang, mạng di động 4G, 5G cùng tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh thuộc nhóm cao cả tỉnh. Phát huy lợi thế đó, Hạc Thành đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo dấu ấn...

Gió mới đại ngàn... Xây dựng Đảng 08:00 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập, những thôn, bản vùng cao có địa bàn rộng hơn, đông dân hơn. Cùng với đó, những người được bà con tín nhiệm giao việc cũng phải làm quen với địa bàn mới, cách làm mới. Có người tạo dấu ấn bằng sự nhanh nhạy, linh hoạt; có người gây dựng...

Khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung Thời sự 17:54 03/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/9, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K54 và lớp trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) năm 2026.

Lính “sao vuông” - điểm tựa ở cơ sở Quốc phòng - An ninh 09:44 03/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ đang ngày càng phát huy vai trò giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống ngay từ cơ sở.