Xây dựng cơ quan, đơn vị quân sự vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Chiều 5/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và xây dựng Đảng bộ năm 2025. Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Bước vào hội nghị, đại điện Đảng ủy quân sự tỉnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng năm 2025, của Đảng ủy quân sự tỉnh, nêu rõ: Năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm đề ra. Đảng ủy Quân sự đã chủ động phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ QS, QP địa phương.

Trong năm đã tuyển chọn và bàn giao 3.655 công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng (đạt 100% chỉ tiêu). Phát huy tốt vai trò của LLVT tỉnh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc.

Thường xuyên phối hợp với công an, biên phòng và các lực lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống... Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội và chính sách đối với người có công. Tổ chức tìm kiếm, quy tập 15 hài cốt liệt sĩ tại Lào và bàn giao, tổ chức an táng tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước) bảo đảm chặt chẽ, trang trọng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai có chiều sâu, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, đã tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng các cấp giai đoạn 2019-2024; công tác đối ngoại quân sự được duy trì, triển khai hiệu quả, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào). Năm 2024, có 8 đơn vị được Quân khu 4, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; Bộ CHQS tỉnh là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong LLVT Quân khu, được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025, dự thảo Nghị quyết nêu rõ: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ QS, QP địa phương, xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh; phối hợp nắm và tham mưu xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu được tặng Cờ thi đua.

Đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, hạn chế và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong năm 2024. Đồng thời tham gia ý kiến về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2025, công tác xây dựng Đảng bộ năm 2025.

Tư lệnh Quân khu 4 Hà Thọ Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tư lệnh Quân khu 4 Hà Thọ Bình biểu dương, ghi nhận thành tích, kết quả năm 2024 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP, xây dựng đảng bộ năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ QS, QP; kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý linh hoạt, đúng pháp luật các tình huống về QS, QP. Tham mưu triển khai thực hiện Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng không nhân dân và các Đề án của Chính phủ về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý chủ quyền biển, đảo góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ khả năng xử trí tính huống của LLVT tỉnh, huyện và chất lượng huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tổ chức giao, nhận quân năm 2025 chặt chẽ, an toàn, đảm bảo chất lượng. Tăng cường các biện pháp giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu". Làm tốt mọi công tác chuẩn bị về văn kiện và nhân sự để tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025- 2030 thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Năm 2025, diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, dân tộc, Quân đội. Dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, vì vậy đề nghị Đảng ủy quân sự tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ QS, QP địa phương; gắn thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu QS, QP với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2025.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, Quân khu, địa phương, đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025) và 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (24/8/1945 - 24/8/2025).

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong thực hiện khâu đột phá, xây dựng đơn vị điểm; duy trì nghiêm nền nếp chế độ xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Tiếp tục quan tâm củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với xây dựng cơ quan, đơn vị quân sự vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu". Triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng, phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh đề nghị, trước mắt, Đảng ủy quân sự tỉnh cần lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12) chặt chẽ, chất lượng, an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân, vui Tết nguyên đán Ất Tỵ - 2025 “Vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao”. Phối hợp chỉ đạo tuyển chọn, bàn giao 3.650 công dân nhập ngũ và tiếp nhận, huấn luyện 260 chiến sĩ mới bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

