Xã Hóa Quỳ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo xung lực mới cho phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hóa Qùy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, khả thi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra xung lực mới.

Chiều 26/1, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Hóa Quỳ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau sáp nhập, xã Hoá Quỳ tiếp nhận 13 dự án từ cấp huyện cũ, trong đó hoàn thành 7 dự án, chuyển tiếp 6 dự án. Tổng mức vốn đầu tư được phê duyệt là 216,226 tỷ đồng. Hiện nay, đa số công trình đã hoàn thành khối lượng chủ yếu, đang trong giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào sử dụng; một số công trình đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo đánh giá chung, các công trình, dự án được thực hiện bảo đảm yêu cầu, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu dân sinh trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, theo báo cáo của lãnh đạo xã tại buổi làm việc, hiện nay xã chưa được bố trí cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản. Vì vậy, công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ, quản lý chất lượng và hồ sơ pháp lý của các dự án còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án chuyển tiếp còn thiếu so với nhu cầu thực tế; trong khi đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn xã còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cân đối vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Các tuyến đường thôn trước đây và đường ngõ xóm khu vực xã Hóa Quỳ cũ chủ yếu được đầu tư từ giai đoạn trước, hiện nay nhiều tuyến đã xuống cấp... cần được đầu tư mở rộng, sửa chữa, nâng cấp.

Hạ tầng cơ sở vật chất của các nhà trường trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng lâu năm (có công trình từ năm 2002), đến nay đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng cần được quan tâm, đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở các trường tiểu học Hoá Quỳ, khu tiểu học của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Lương, Trường Mầm non Xuân Quỳ...

Nêu rõ những “điểm nghẽn”, tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, khả thi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra xung lực mới.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất bảo đảm có tầm nhìn, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của xã, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Trong đó, nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, rà soát quản lý về đất đai, hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xã cần xác định được tầm nhìn, quan tâm định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, địa phương cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của các sở, ngành cấp trên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đồng chí lưu ý, cần giảm thủ tục hành chính, hội họp, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân; thiết lập và duy trì hiệu quả đường dây nóng, số điện thoại thường trực, bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản nhằm tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế và các đối tượng chính sách trên địa bàn đón Tết đầy đủ, nghĩa tình.

Quốc Hương