Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu vườn lan hồ điệp rộng hơn 1.000m2 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36 (phường Đông Tiến, Thanh Hóa) rộn ràng từ sáng sớm đến tối muộn. Trong không gian nhà màng khép kín, hàng chục nghìn chậu lan đồng loạt bung nụ, khoe sắc, tạo nên bức tranh rực rỡ của mùa hoa Tết.

Video: Vườn lan hồ điệp công nghệ cao vào vụ Tết.

Năm nay, vườn lan duy trì quy mô hơn 30.000 cây. Thời điểm này, khoảng 30% sản lượng đã được xuất bán, chủ yếu là các chậu lan hoàn thiện phục vụ trưng bày và làm quà biếu Tết.

Giá bán dao động từ 1,8 đến 20 triệu đồng/chậu đối với khách lẻ; riêng các đơn hàng lớn cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Những tác phẩm lan cắm trên lũa tự nhiên, thiết kế cầu kỳ, tiếp tục là dòng sản phẩm cao cấp được nhiều khách hàng lựa chọn.

Bên cạnh lan chậu hoàn thiện, vườn cũng cung ứng lan đơn cho khách có nhu cầu tự cắm, với mức giá từ 130.000 – 250.000 đồng/cây tùy giống. Tuy nhiên, theo đơn vị sản xuất, lan chậu vẫn là sản phẩm chủ lực trong dịp Tết do phù hợp thị hiếu và tiện lợi khi trưng bày.

Để kịp tiến độ giao hàng, khu vườn hiện duy trì 12 thợ cắm hoa, chia thành hai ca làm việc liên tục. Từ khâu chọn cây, tạo dáng, cố định thân, đến hoàn thiện chậu đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Mỗi chậu lan trước khi xuất bán đều được kiểm tra kỹ về độ nở, màu sắc và hình dáng.

Lan hồ điệp tại đây được nuôi trồng từ cây con trong suốt khoảng 16 tháng. Từ tháng 3 hằng năm, cây được đưa vào hệ thống nhà màng hiện đại với mái che cắt nắng tự động, điều hòa nhiệt độ và độ ẩm.

Ở giai đoạn đầu, lan có thể tưới nước đại trà qua lá; khi cây bước vào thời kỳ ra ngồng hoa, việc tưới và bổ sung dinh dưỡng phải thực hiện riêng cho từng bầu để bảo đảm chất lượng hoa.

Theo kỹ thuật viên, nhiệt độ lý tưởng cho lan sinh trưởng ổn định nằm trong khoảng 18 - 25 độ C. Trước điều kiện thời tiết nắng nóng, thất thường của miền Trung, hệ thống làm lạnh phải hoạt động gần như liên tục.

Trước đây, chi phí tiền điện mỗi tháng dao động 60 - 70 triệu đồng. Từ khi đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 8/2024, chi phí này đã giảm khoảng 50%.

Giống lan của nhà vườn được nhập từ Trung tâm giống cây trồng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sau đó thuần dưỡng để thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.

Nhờ môi trường sinh trưởng được kiểm soát chặt chẽ, hoa lan có độ bền cao, có thể chơi từ 3 - 6 tháng nếu chăm sóc đúng cách. Khi bán ra, khách hàng đều được hướng dẫn cụ thể cách tưới nước, bón phân và giữ nhiệt để hoa nở đều, bền màu.

Thị trường lan Tết năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ nét về thị hiếu. Những giống lan từng phổ biến trước đây dần giảm sức hút, nhường chỗ cho các dòng trắng phát tài, đỏ phát tài, hồng ana, cẩm nhung.

Hiện vườn lan đang sở hữu 14 màu lan khác nhau; trong đó, trắng phát tài và đỏ phát tài là hai dòng chỉ được trồng tại cơ sở này ở Thanh Hóa. Giá các dòng cao cấp phổ biến từ trên 200.000 đồng/cây.

Chị Ngô Bích Phương (áo hồng, phường Đông Tiến) cho biết đây là năm thứ hai chị chọn mua lan tại vườn. “Lan đẹp, hoa bền, chơi được lâu. Năm ngoái sau Tết hoa vẫn còn tươi. Năm nay có thêm nhiều màu mới, nhìn rất lạ và đẹp”, chị chia sẻ.

Không chỉ màu sắc, kiểu dáng cắm lan cũng có sự chuyển dịch. Nếu như những năm trước lan cắm bình tròn được ưa chuộng, thì mùa Tết năm nay, các mẫu lan cắm dáng thuyền trên lũa tự nhiên lại “lên ngôi” nhờ vẻ sang trọng, độc đáo.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 5 tỷ đồng cho hệ thống nhà màng, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ điều khiển môi trường dùng sử dụng trồng lan trong nhiều năm nay. Dự kiến doanh thu mùa Tết năm nay ước đạt trên 4 tỷ đồng, chưa trừ chi phí.

Giữa những ngày cuối năm âm lịch, từng chuyến lan đang mỗi ngày rời vườn để kịp về với phố. Hơn 30.000 cây lan hồ điệp không chỉ là thành quả của hơn một năm chăm sóc trong điều kiện khắt khe, mà còn là “hơi thở mùa xuân” được gửi gắm vào từng chậu hoa. Từ khu vườn công nghệ cao này, sắc lan đang theo nhịp Tết lan tỏa, góp phần làm nên không khí sum vầy, đủ đầy trong những ngày đầu năm mới.

Hoàng Đông