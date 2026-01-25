Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Hoàng Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu vườn lan hồ điệp rộng hơn 1.000m2 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36 (phường Đông Tiến, Thanh Hóa) rộn ràng từ sáng sớm đến tối muộn. Trong không gian nhà màng khép kín, hàng chục nghìn chậu lan đồng loạt bung nụ, khoe sắc, tạo nên bức tranh rực rỡ của mùa hoa Tết.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu vườn lan hồ điệp rộng hơn 1.000m2 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36 (phường Đông Tiến, Thanh Hóa) rộn ràng từ sáng sớm đến tối muộn. Trong không gian nhà màng khép kín, hàng chục nghìn chậu lan đồng loạt bung nụ, khoe sắc, tạo nên bức tranh rực rỡ của mùa hoa Tết.

Video: Vườn lan hồ điệp công nghệ cao vào vụ Tết.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Năm nay, vườn lan duy trì quy mô hơn 30.000 cây. Thời điểm này, khoảng 30% sản lượng đã được xuất bán, chủ yếu là các chậu lan hoàn thiện phục vụ trưng bày và làm quà biếu Tết.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Giá bán dao động từ 1,8 đến 20 triệu đồng/chậu đối với khách lẻ; riêng các đơn hàng lớn cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Những tác phẩm lan cắm trên lũa tự nhiên, thiết kế cầu kỳ, tiếp tục là dòng sản phẩm cao cấp được nhiều khách hàng lựa chọn.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Bên cạnh lan chậu hoàn thiện, vườn cũng cung ứng lan đơn cho khách có nhu cầu tự cắm, với mức giá từ 130.000 – 250.000 đồng/cây tùy giống. Tuy nhiên, theo đơn vị sản xuất, lan chậu vẫn là sản phẩm chủ lực trong dịp Tết do phù hợp thị hiếu và tiện lợi khi trưng bày.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Để kịp tiến độ giao hàng, khu vườn hiện duy trì 12 thợ cắm hoa, chia thành hai ca làm việc liên tục. Từ khâu chọn cây, tạo dáng, cố định thân, đến hoàn thiện chậu đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Mỗi chậu lan trước khi xuất bán đều được kiểm tra kỹ về độ nở, màu sắc và hình dáng.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Lan hồ điệp tại đây được nuôi trồng từ cây con trong suốt khoảng 16 tháng. Từ tháng 3 hằng năm, cây được đưa vào hệ thống nhà màng hiện đại với mái che cắt nắng tự động, điều hòa nhiệt độ và độ ẩm.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Ở giai đoạn đầu, lan có thể tưới nước đại trà qua lá; khi cây bước vào thời kỳ ra ngồng hoa, việc tưới và bổ sung dinh dưỡng phải thực hiện riêng cho từng bầu để bảo đảm chất lượng hoa.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Theo kỹ thuật viên, nhiệt độ lý tưởng cho lan sinh trưởng ổn định nằm trong khoảng 18 - 25 độ C. Trước điều kiện thời tiết nắng nóng, thất thường của miền Trung, hệ thống làm lạnh phải hoạt động gần như liên tục.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Trước đây, chi phí tiền điện mỗi tháng dao động 60 - 70 triệu đồng. Từ khi đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 8/2024, chi phí này đã giảm khoảng 50%.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Giống lan của nhà vườn được nhập từ Trung tâm giống cây trồng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sau đó thuần dưỡng để thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Nhờ môi trường sinh trưởng được kiểm soát chặt chẽ, hoa lan có độ bền cao, có thể chơi từ 3 - 6 tháng nếu chăm sóc đúng cách. Khi bán ra, khách hàng đều được hướng dẫn cụ thể cách tưới nước, bón phân và giữ nhiệt để hoa nở đều, bền màu.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Thị trường lan Tết năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ nét về thị hiếu. Những giống lan từng phổ biến trước đây dần giảm sức hút, nhường chỗ cho các dòng trắng phát tài, đỏ phát tài, hồng ana, cẩm nhung.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Hiện vườn lan đang sở hữu 14 màu lan khác nhau; trong đó, trắng phát tài và đỏ phát tài là hai dòng chỉ được trồng tại cơ sở này ở Thanh Hóa. Giá các dòng cao cấp phổ biến từ trên 200.000 đồng/cây.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Chị Ngô Bích Phương (áo hồng, phường Đông Tiến) cho biết đây là năm thứ hai chị chọn mua lan tại vườn. “Lan đẹp, hoa bền, chơi được lâu. Năm ngoái sau Tết hoa vẫn còn tươi. Năm nay có thêm nhiều màu mới, nhìn rất lạ và đẹp”, chị chia sẻ.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Không chỉ màu sắc, kiểu dáng cắm lan cũng có sự chuyển dịch. Nếu như những năm trước lan cắm bình tròn được ưa chuộng, thì mùa Tết năm nay, các mẫu lan cắm dáng thuyền trên lũa tự nhiên lại “lên ngôi” nhờ vẻ sang trọng, độc đáo.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Theo bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 5 tỷ đồng cho hệ thống nhà màng, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ điều khiển môi trường dùng sử dụng trồng lan trong nhiều năm nay. Dự kiến doanh thu mùa Tết năm nay ước đạt trên 4 tỷ đồng, chưa trừ chi phí.

Vườn lan hồ điệp công nghệ cao hơn 3 vạn cây vào vụ Tết

Giữa những ngày cuối năm âm lịch, từng chuyến lan đang mỗi ngày rời vườn để kịp về với phố. Hơn 30.000 cây lan hồ điệp không chỉ là thành quả của hơn một năm chăm sóc trong điều kiện khắt khe, mà còn là “hơi thở mùa xuân” được gửi gắm vào từng chậu hoa. Từ khu vườn công nghệ cao này, sắc lan đang theo nhịp Tết lan tỏa, góp phần làm nên không khí sum vầy, đủ đầy trong những ngày đầu năm mới.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#vườn lan #phường Đông Tiến #Nông nghiệp công nghệ cao #Hoa Tết #Tết nguyên đán #Thanh hóa #Công ty #Năng lượng mặt trời #Thời tiết nắng nóng #Thương mại

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện tốt công tác thanh tra, quản lý thuế

Thực hiện tốt công tác thanh tra, quản lý thuế

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bám sát diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh theo từng địa bàn, chủ động...
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Aeon Mall Thanh Hóa

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Aeon Mall Thanh Hóa

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và giao ban tiến độ thực hiện Dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh