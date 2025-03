Vụ kẹo rau củ Kera: Xử phạt Công ty Chị Em Rọt 125 triệu đồng​

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng và đồng thời buộc thu hồi sản phẩm.

Kẹo rau củ Kera được nhiều người nổi tiếng quảng bá.

Liên quan đến vụ việc kẹo rau củ Kera, chiều 24/3, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị này đã ra Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi sản phẩm, nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Trước đó, sau khi nhận được công văn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tại địa chỉ: 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đang lưu trữ 16 hộp sản phẩm Thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies do Công ty Cổ phần Asia Life (địa chỉ: số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã EaTu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies gửi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, Sở An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt số tiền phạt là 125 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn không đúng theo quy định do kết quả kiểm nghiệm trong sản phẩm có chứa sorbitol nhưng không thể hiện trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Công ty này cũng vi phạm quy định sản xuất, buôn bán, lưu thông thực phẩm trên thị trường có giá trị dinh dưỡng không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã được Công ty tự công bố.

Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm cũng buộc Công ty này phải thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa có nhãn vi phạm trong trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa; nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm.

Trước đó, ngày 19/3, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) đã công bố kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối trên thị trường.

Kết quả, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng... đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa sorbitol - một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Ngay sau đó, ngày 21/3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) do có vi phạm trong hoạt động quảng cáo với số tiền xử phạt áp dụng tổng cộng 140 triệu đồng.

Theo TTXVN