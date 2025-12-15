Vietcombank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa tiếp nhận, quản lý 3 Phòng Giao dịch Hoằng Hóa, Bỉm Sơn và Sầm Sơn

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), kể từ ngày 15/12/2025, Vietcombank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa sẽ chính thức tiếp nhận, quản lý Phòng Giao dịch Hoằng Hóa; Phòng Giao dịch Bỉm Sơn và Phòng Giao dịch Sầm Sơn.

Việc thay đổi chi nhánh quản lý nằm trong kế hoạch rà soát, sắp xếp, chuẩn hóa lại mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tất cả các giao dịch với khách hàng được thực hiện bình thường.

Phòng Giao dịch Hoằng Hóa, Phòng Giao dịch Bỉm Sơn và Phòng Giao dịch Sầm Sơn được điều chuyển từ Vietcombank Chi nhánh Nghi Sơn và Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa sang. Sau khi thay đổi chi nhánh quản lý, 3 phòng sẽ có tên giao dịch là: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa – Phòng Giao dịch Hoằng Hóa; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa – Phòng Giao dịch Bỉm Sơn; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa – Phòng Giao dịch Sầm Sơn.

Phòng Giao dịch Hoằng Hóa có địa chỉ tại số 107 đường ĐT 510 Trung Sơn, phố Vinh Sơn, xã Hoằng Hóa; Phòng Giao dịch Bỉm Sơn có địa chỉ tại Trung tâm thương mại chợ Bỉm Sơn, đường Nguyễn Huệ, phường Quang Trung; Phòng giao dịch Sầm Sơn có địa chỉ tại SH 01-SH 05, đường Phú Châu, Khu đô thị Eurowindow Garden City Thanh Hóa, ngã tư Hồng Hạc, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành. Địa điểm các phòng giao dịch được đặt tại khu vực trung tâm, đông dân cư với thiết kế hiện đại cùng các sản phẩm dịch vụ phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.

Sau khi tiếp nhận, quản lý thêm 3 phòng giao dịch, Vietcombank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa có tất cả 5 phòng giao dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Vietcombank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa mở rộng phạm vi hoạt động, mang dịch vụ ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đến gần hơn với khách hàng và đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

