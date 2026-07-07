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[TRỰC TIẾP ] Tứ kết: U10 Hạc Thành vs U10 Ngọc Lặc

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Trực tiếp trận đấu giữa U10 Hạc Thành và U10 Ngọc Lặc trong khuôn khổ Vòng tứ kết cho lứa tuổi U10, Giải bóng đá Nhi đồng Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

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