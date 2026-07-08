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[TRỰC TIẾP ] Bán kết: U10 Hạc Thành vs U10 Định Hòa

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(Baothanhhoa.vn) - [TRỰC TIẾP ] Bán kết: U10 Hạc Thành vs U10 Định Hòa

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