[SỐNG ĐẸP] Cửa phật từ bi che chở những mảnh đời bé nhỏ
(Baothanhhoa.vn) - Giữa chốn linh thiêng và thanh tịnh của cửa Phật, nhiều năm qua, sư thầy Thích Đàm Ngoan lặng lẽ gieo mầm yêu thương, mở rộng lòng từ bi, cưu mang hàng trăm đứa trẻ, những phận đời nhỏ bé không còn hơi ấm mái nhà và vòng tay yêu thương của mẹ cha. Để có điều kiện nuôi các con, sư thầy Thích Đàm Ngoan đã nghiên cứu, sản xuất ra nhiều sản phẩm nguyên liệu từ thiên nhiên, được thị trường ưa chuộng; trong đó, một số sản phẩm đã được chứng nhận Ocop. Bên trong nụ cười tươi tắn, phúc hậu và hình hài nhỏ nhắn trong lớp áo tu hành của thầy, dường như là nghị lực lớn lao và tình thương dạt dào như biển cả.
