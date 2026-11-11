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Núi Đọ – Dấu tích từ thuở bình minh loài người

Phạm Nam - Việt Hòa - Huyền Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Trên vùng đất cổ xứ Thanh, có một địa danh vô cùng đặc biệt: Nơi lưu giữ dấu tích về sự hình thành và phát triển của xã hội loài người từ buổi bình minh của lịch sử...

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