Vì sao các HLV thường nói dối về chấn thương của các cầu thủ?

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của các cầu thủ trước mỗi trận đấu, thông thường, các HLV đều sẽ đưa ra những câu trả lời trung thực nhất về tình hình sức khỏe của các cầu thủ để NHM cũng như cánh truyền thông biết được tình hình của đội bóng. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp đi ngược lại quy tắc bất thành văn này. Vậy, đâu là nguyên do?

Nói dối để đánh lạc hướng đối phương

Cánh nhà báo Anh luôn nổi tiếng với sự thâm thúy trong cách hành văn cũng như phong cách phỏng vấn của mình, một ví dụ rõ nhất cho điều này đó là trong một cuộc họp báo trước trận của Newcastle United, trận đấu rơi vào đúng dịp kỷ niệm 2 năm HLV Eddie Howe dẫn dắt CLB này, một phóng viên người Anh đã “chúc mừng” vị HLV vì đã nói dối về tình hình chấn thương của các cầu thủ suốt 2 năm dẫn dắt Newcastle United. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra tức giận, HLV trẻ người Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười cùng một lời cảm ơn cũng thâm thúy không kém: "Cảm ơn rất nhiều. Thật sự có ý nghĩa khi lời chúc này đến từ một người làm nghề như anh".

Dù câu đùa kể trên của tay nhà báo người Anh có phần “kém duyên”, nhất là trong bối cảnh một cuộc họp báo nghiêm túc. Tuy nhiên, câu đùa này cũng giúp nêu bật một vấn đề khá “nhức nhối” trong làng bóng đá Châu Âu, đó là căn bệnh “thiếu thành thật” của các HLV khi được yêu cầu đề cập đến vấn đề sức khỏe của các cầu thủ trong phòng họp báo.

Eddie Howe, “kẻ nói dối số một” ở sân Saint James Park. Nguồn: GiveMeSports.

Trong cuốn tự truyện mới được xuất bản gần đây của mình, Oleksandr Zinchenko đã chia sẻ việc ông thầy Mikel Arteta thường xuyên đánh lừa đối thủ bằng cách để các cầu thủ chấn thương của mình lên xe buýt rồi vào phòng thay đồ như các cầu thủ bình thường khác. Cụ thể, anh chia sẻ trong quyển sách của mình: "Mikel Arteta hay đánh lừa đối phương lắm. Trước đây, tôi đã từng thấy ông ấy chỉ đạo các cầu thủ gặp chấn thương lên xe buýt rồi vào phòng thay đồ như cầu thủ bình thường để đánh lạc hướng các huấn luyện viên khác".

Bản thân Mikel Arteta cũng không hề giấu diếm chuyện anh không muốn thành thật về tình hình đội nhà. Cụ thể, trong cuộc họp báo ở trận đấu giữa Liverpool và Arsenal hồi tháng trước, trận đấu mà Arsenal đã để Bukayo Saka vào sân dù Mikel Arteta trước đó đã chia sẻ rằng cầu thủ này “chưa chắc sẽ thi đấ vì chấn thương”, HLV người Tây Ban Nha đã chia sẻ: "Tôi không muốn mọi thứ trở nên dễ đoán với mọi người, nhất là khi đối thủ cũng theo dõi chúng tôi sát sao như chúng tôi theo dõi họ. Cũng chính vì vậy mà thay vì nói dối với các bạn rằng “cầu thủ đó của tôi không ổn” rồi để cậu ấy vào sân, tôi sẽ để cho các bạn tự đưa ra suy đoán cho bản thân".

Mikel Arteta thường xuyên “tung hỏa mù” đối phương bằng các cầu thủ bị chấn thương. Nguồn: The Athletic.

Một người khác cũng thường xuyên nói dối về tình hình sức khỏe của đội nhà đó là Arsene Wenger, thậm chí, HLV này còn khẳng định nói dối với các phóng viên về tình hình của cầu thủ là một điều hết sức quan trọng. Cụ thể, ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn cách đây 13 năm: “Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có bao giờ nói dối với truyền thông để bảo vệ các cầu thủ hay chưa, tôi sẽ thành thực trả lời rằng: “có”! Mỗi lần như vậy, tôi sẽ nói trước với các học trò của mình: “Nghe này các cậu, đây là điều mà chúng ta sẽ chia sẻ với giới truyền thông”.

Theo Chris Hughton, cựu HLV của Norwich, một trong những lý do lớn nhất khiến các HLV nói dối với cánh truyền thông cũng như NHM đội nhà đó là do họ không muốn đối thủ có được chút lợi thế tinh thần tới từ bất lợi của đội nhà. Cụ thể, HLV người Ai-len chia sẻ với The Athletic: “Khi đối mặt với việc có nên để đối phương biết rõ tình hình chấn thương của đội nhà hay không, thông thường câu trả lời sẽ là “không”, vì vậy, bạn sẽ không bao giờ tiết lộ những bất lợi về mặt đội hình của mình để rồi sau đó trao cho đối phương chút lợi thế về mặt tinh thần”.

Chris Hughton, cựu HLV Norwich. Nguồn: The Athletic.

Một lý do khác cũng được Hughton nêu ra, đó là việc các cầu thủ thường có giai đoạn hồi phục khác nhau tùy vào thể lực của họ, vì vậy, rất khó xác định rõ ngày trở lại của các cầu thủ. Ông chia sẻ: "Thời gian hồi phục chấn thương của các cầu thủ rất khác nhau. Ví dụ, ban đầu, anh dự đoán một cầu thủ sẽ phải ngồi ngoài trong vòng vài tuần, nhưng chỉ sau vài ngày, cầu thủ đó đã đủ thể lực để trở lại ở trận đấu tiếp theo".

Một điều khác khiến các HLV thường hay lấp lửng về tình hình chấn thương của đội nhà, theo Chris Hughton, đó là do họ không muốn phải đối mặt với những câu “hỏi xoáy đáp xoay” của cánh truyền thông. “Thông thường, bạn sẽ tránh nói dối với truyền thông, vì khi đó, những lời nói dối có thể khiến bạn gặp khó ở những lần phỏng vấn sau, ví dụ, sẽ có lúc các phóng viên hỏi bạn: “Tại sao ở chấn thương trước ông không hề giấu diếm điều gì, thế mà ở chấn thương này, ông lại tỏ ra không thành thật?” - Vị HLV này cho biết.

Khó có thể thật lòng!

Với những người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá tham gia môn Fantasy Football (bóng đá ảo-ND), một bộ môn đòi hỏi các cầu thủ phải thường xuyên ra sân để tính điểm dựa trên các tình huống khác nhau trên sân, việc các cầu thủ có ra sân hay không thực sự rất quan trọng. Cũng chính vì vậy mà đôi khi chúng ta sẽ thường nghe thấy những lời phàn nàn tới từ các CĐV khi HLV không thành thực về tình hình chấn thương của các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ quan trọng với đội hình Fantasy Football của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic gần đây, Ben Dinnery, một chuyên gia phân tích về chấn thương ở Premier League và là chủ nhân của kênh Youtube Premier Injuries, đã chia sẻ về việc NHM bóng đá, đặc biệt là NHM bóng đá ảo, muốn các HLV ở Premier League minh bạch hơn về chấn thương của các cầu thủ nhiều như thế nào: "Đa số những người hâm mộ đều đưa ra lời phàn nàn của họ dưới góc nhìn của những người chơi bóng đá ảo. Đôi lúc, họ đề cao môn chơi này hơn cả đội bóng của mình. Cũng có lúc tôi nghe họ nói về việc muốn có được sự minh bạch về mặt thông tin như ở Mỹ, hay chỉ đơn thuần là muốn biết về tình hình của cầu thủ để xoay sở cho đội hình bóng đá ảo của họ".

Ben Dinnery, chủ nhân của kênh youtube Premier Injuries. Nguồn: Twitter.

Dù bản thân anh, như nhiều người hâm mộ Premier League khác, rất muốn các huấn luyện viên tỏ ra thành thật hơn về tình hình chấn thương của đội nhà, nhưng chính bản thân Ben Dinnery cũng thừa nhận rằng điều đó rất khó xảy ra, nhất là khi các HLV thường xuyên được “bỏ qua” cho những lời nói dối của mình, thêm vào đó, các chấn thương thường rất khó đoán, thậm chí, có thể xảy ra ngay sau buổi họp báo một ngày.

"Dù thế nào đi nữa. các HLV vẫn có thể được bỏ qua sau mỗi lần nói dối, một phần vì các cầu thủ có thể gặp chấn thương, mắc bệnh hoặc tái phát chấn thương bất cứ lúc nào trong khoảng từ 1 đến 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra" - Ben Dinnery chốt lại câu chuyện.

KDNX

Nguồn hình ảnh, tư liệu: The Athletic, Twitter, GiveMeSports...