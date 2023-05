Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mạng xã hội

Những năm gần đây bên cạnh các phương tiện truyền thông chính thống thì mạng xã hội (MXH) đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng và ưa thích. Tận dụng lợi thế từ MXH, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã lập các tài khoản facebook, zalo, youtube, instagram... để triển khai công việc, cũng như tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động đoàn viên thanh niên chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển. Ảnh: P.V

Chia sẻ thông tin nhanh chóng

Nắm bắt được lợi ích từ MXH, những năm gần đây Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bên cạnh lập các website, đã lập các fanpage trên facebook, hội, nhóm trên zalo... để đăng tải, chia sẻ các hoạt động đoàn - hội - đội và các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị trong và ngoài tỉnh đến các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) một cách sâu, rộng. Thông qua MXH, các cơ sở đoàn đã nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng cán bộ, ĐVTN, từ đó cung cấp thông tin chính xác, đấu tranh, phản bác với các thông tin không chính xác, định hướng dư luận xã hội cho ĐVTN.

Hiện nay, toàn tỉnh có 35/35 đơn vị đoàn cấp huyện và đoàn trực thuộc có website và fangage riêng. Riêng năm 2022, các kênh thông tin, tuyên truyền của đoàn như website tuoitrethanhhoa.vn, zalo, fanpage đã kịp thời đăng tải, chia sẻ hơn 150.000 tin, bài phản ánh hoạt động đoàn - hội - đội và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài tỉnh tới ĐVTN.

Là một trong những đơn vị đoàn sử dụng website, fangage hiệu quả góp phần lan tỏa sâu rộng thông tin tích cực trong ĐVTN, Bí thư Huyện đoàn Quảng Xương Nguyễn Hồng Anh cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 18.358 ĐVTN được tập hợp trong tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó số có mặt sinh hoạt thường xuyên là 8.964 ĐVTN. Để pháp luật lan tỏa, thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của ĐVTN, từ khi MXH phát triển, ngoài phát hành các văn bản bằng giấy, Huyện đoàn còn sử dụng fanpage của Huyện đoàn để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, phong trào, hoạt động của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn đến các cơ sở đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện.

Đơn cử như để tổ chức hè 2023 bổ ích, an toàn cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo ban thường vụ đoàn xã, thị trấn cùng liên đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn về kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, tuyên truyền về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, tác hại của ma túy, pháo nổ thông qua các hình thức: phối hợp cùng công an địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền; thường xuyên đăng tải các bài viết, inforgraphic, chia sẻ thông tin trên fanpage của Huyện đoàn và đoàn cơ sở cảnh báo về tình trạng đuối nước diễn ra ở các ao, hồ, sông; các quy định của pháp luật xử phạt về tội sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bạo lực học đường, để ĐVTN, thiếu nhi nhận biết, từ đó nâng cao nhận thức về pháp luật, kỹ năng bảo vệ bản thân.

Hiện fanpage “Tuổi trẻ Quảng Xương” có hơn 8.628 tài khoản facebook theo dõi, thường xuyên đăng tải các thông tin về hoạt động đoàn, những câu chuyện tốt, thông tin hữu ích về pháp luật; đồng thời đăng tải, triển khai nhanh chóng, chính xác các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của các cấp bộ đoàn đến ĐVTN. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng thiết kế các infographic, slide ảnh, nội dung về các phong trào, hoạt động của các cơ sở đoàn một cách kịp thời, tạo sức lan tỏa lớn để các cơ sở đoàn cùng tham gia.

Cũng như Tỉnh đoàn, những năm gần đây Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua facebook. Các fanpage của Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố, các phường, xã, thị trấn được thành lập để cập nhật kịp thời tình hình an ninh - trật tự (ANTT), hoạt động của lực lượng công an Nhân dân được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các trang MXH, thu hút rất nhiều người theo dõi. Từ đó, cơ quan chức năng có phản hồi giúp người dân nắm được thông tin chính xác liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại úy Lê Quang Hiếu, Bí thư đoàn thanh niên Công an TP Sầm Sơn, cho biết: Fanpage của Tuổi trẻ TP Sầm Sơn đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác và 53 nghìn lượt like; đồng thời cũng tiếp nhận hàng trăm tin báo, phản ánh của Nhân dân về tình hình ANTT và vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

“Trước kia, MXH chưa phát triển, mỗi lần muốn biết thông tin gì đều phải đợi đến tối xem truyền hình hoặc vào đọc báo thì mới biết. Giờ thì khác, chỉ cần vào điện thoại mở các fangage, zalo của các báo, đài hoặc các ngành là nắm được thông tin ngay. Ví như vụ bắt một số đối tượng ở địa phương khác đã trà trộn, gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách dịp lễ khai trương du lịch Sầm Sơn, người dân muốn biết thông tin chỉ cần vào fanpage chính thức của Tuổi trẻ Công an TP Sầm Sơn là nắm bắt được thông tin của các đối tượng, cũng như cảnh báo của công an về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để Nhân dân đề cao cảnh giác, bảo vệ tài sản”, chị Phan Thị Oanh ở TP Sầm Sơn cho biết.

Tiếp tục phát huy ưu điểm của MXH

Thực tế cho thấy MXH có ưu điểm không bị giới hạn về không gian và thời gian, nên nếu biết cách sử dụng MXH để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ phát huy tối đa hiệu quả.

Cán bộ Huyện đoàn Quảng Xương thường xuyên đăng tải các thông tin về hoạt động đoàn trên Fanpage “Tuổi trẻ Quảng Xương”.

Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Sở Tư pháp Phan Văn Đại cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, là một công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác PBGDPL, thể hiện đúng ý nghĩa công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó giúp cho cán bộ và Nhân dân tiếp cận thuận lợi, nắm bắt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách nhanh chóng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, PBGDPL trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình... là một hình thức phù hợp với thực tiễn và xu hướng tiếp cận thông tin trong điều kiện hiện nay. Thông qua MXH, người dân có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật, bên cạnh đó người làm công tác tuyên truyền dễ dàng tiếp nhận những ý kiến phản biện, kiến nghị, từ đó tiếp thu, nghiên cứu và phản hồi cho người dân hiểu đúng, chính xác, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Những năm qua, ngoài xây việc dựng hệ thống trang thông tin PBGDPL tỉnh thuộc trang thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc thành lập website như cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương, để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực, đơn vị mình. Nhiều cơ quan, đơn vị là thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh như MTTQ tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông, đoàn thanh niên, Sở Tư pháp, Tòa án Nhân dân tỉnh đã thành lập các trang MXH để tuyên truyền rộng rãi các thông tin pháp luật đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Do đó, để tận dụng những mặt ưu điểm, tích cực của MXH, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, rất cần có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực, kinh phí của các cơ quan, tổ chức để phát huy tiềm năng của công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đến đông đảo người dân.

Bài và ảnh: Ngân Hà