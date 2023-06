Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện miền núi Ngọc Lặc

Với mục đích đưa pháp luật đến với các tầng lớp Nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, thời gian qua huyện Ngọc Lặc luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Ngọc Sơn.

Hằng năm, huyện ban hành hàng chục văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về tuyên truyền PBGDPL; kiện toàn hội đồng phối hợp PBGDPL. Đồng thời, xây dựng nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của từng xã, thị trấn; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện, cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền PBGDPL...

Để nội dung tuyên truyền bám sát các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện tập trung phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua; các điều ước quốc tế, hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành và văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh; chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và hội nhập quốc tế; pháp luật liên quan đến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau dịch bệnh COVID-19 sớm ổn định đời sống và phục hồi kinh tế...

Nhằm góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc và thực hiện quyền trẻ em, huyện tập trung phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định về khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa và các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm... Theo đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ngọc Lặc, để đưa pháp luật đến với các tầng lớp Nhân dân, từ đầu năm đến nay phòng đã tham mưu cho UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền PBGDPL, trong đó có 2 hội nghị tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình... tại UBND các xã Phùng Minh và Vân Am với 220 người tham gia; 5 hội nghị tuyên truyền về Luật Thanh niên, Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Luật An toàn gia thông; nội dung về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và một số nội dung về bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá điện tử tại các trường THCS: Phùng Minh, Lộc Thịnh, Kiên Thọ, Quang Trung, Ngọc Sơn, với gần 2.000 giáo viên và học sinh tham gia. Ngoài ra, phòng còn tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 1 hội nghị tập huấn về công tác hòa giải cho 250 hòa giải viên cơ sở.

Thực hiện công tác cải cách tư pháp, phòng tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch công tác tư pháp năm 2023; kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 để triển khai thực hiện; kế hoạch về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Ngọc Lặc thời kỳ 2019-2023... Công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên. Các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh ban hành được huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Hiện 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn được trang bị tủ sách pháp luật, mỗi tủ sách có trên 130 đầu sách và hằng năm đều được bổ sung thêm các loại sách, báo, tờ rời, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật, cơ bản đáp ứng nhu cầu tham khảo, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Đánh giá về công tác tuyên truyền, PBGDPL, đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Thời gian qua, huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua tuyên truyền đã truyền tải được các quy định của pháp luật, quan điểm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến với Nhân dân. Các hình thức và biện pháp PBGDPL được áp dụng thiết thực, gần gũi, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện tuyên truyền. Công tác PBGDPL đảm bảo tính liên tục, có hệ thống, gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua công tác PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nâng lên, từ đó nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Bài và ảnh: Mai Phương