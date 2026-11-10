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Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI không chỉ là đổi mới công cụ, phương tiện làm việc mà còn là đổi mới tư duy, phương thức hoạt động của HĐND, hướng tới xây dựng cơ quan dân cử hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động thực chất, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng gần dân, sát dân và vì lợi ích của Nhân dân.

Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI không chỉ là đổi mới công cụ, phương tiện làm việc mà còn là đổi mới tư duy, phương thức hoạt động của HĐND, hướng tới xây dựng cơ quan dân cử hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động thực chất, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng gần dân, sát dân và vì lợi ích của Nhân dân.

Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong truyền đạt chuyên đề.

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của HĐND” tại lớp bồi dưỡng dành cho chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 10/11, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu rõ vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số trong đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử; đồng thời phân tích những cơ hội, yêu cầu đặt ra trong việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là HĐND cấp xã trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong truyền đạt chuyên đề.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là việc đưa công nghệ vào xử lý công việc mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với hoạt động của HĐND, chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ trong các khâu: chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của người dân; quản lý, khai thác tài liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Các đại biểu tại lớp bồi dưỡng.

Từ những nội dung được truyền đạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các xã cần chủ động nghiên cứu, nâng cao kiến thức, kỹ năng số; phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

Mỗi địa phương cần căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp và công cụ phù hợp, ưu tiên các nội dung thiết thực, có khả năng ứng dụng ngay vào công tác tham mưu, tổng hợp, tổ chức kỳ họp, giám sát và tiếp xúc cử tri. Qua đó phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong thúc đẩy chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng.

Nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhu cầu, cuộc sống Nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, coi đây là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ứng dụng công nghệ số, nâng tầm hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lấy kết quả thực tiễn và lợi ích chung làm thước đo đánh giá.

Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai hiệu quả chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới và những giải pháp mang tính đột phá; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Quốc Hương

Từ khóa:

#HĐND tỉnh #ứng dụng công nghệ số #Trí tuệ nhân tạo AI #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Chuyển đổi số #cơ quan dân cử #Chủ tịch #Chính quyền địa phương #Nhân dân #phương thức hoạt động

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

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