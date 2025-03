Ukraine ca ngợi sự khởi đầu “mang tính xây dựng” trong cuộc đàm phán với Mỹ

Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết vòng đàm phán mới với Mỹ đã có khởi đầu mang tính xây dựng, đây là sự nhẹ nhõm lớn cho Kiev sau cuộc xung đột công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cách đây chưa đầy hai tuần.

Các quan chức Mỹ, Ukraine và Saudi Arabia trong cuộc gặp tại Jeddah, ngày 11/3. Ảnh: AFP.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, Andriy Yermak, người đại diện cho Ukraine tại cuộc đàm phán ở Jeddah, Saudi Arabia, cho biết “cuộc gặp với Mỹ mang tính xây dựng”.

“Chúng tôi đang nỗ lực mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, ông nói thêm.

Phái đoàn Ukraine, không bao gồm Zelensky, đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz. Cả Rubio và Waltz đều đã tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga vào tháng trước.

Khi cuộc họp bước sang giờ thứ tư, Rubio và Waltz được nhìn thấy đi qua sảnh khách sạn Ritz-Carlton ở Jeddah, nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine.

Khi trả lời câu hỏi của truyền thông về diễn biến cuộc họp, Waltz cho biết “đang tiến triển”.

Phát biểu trước cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nước này muốn biết thêm thông tin chi tiết về lập trường của Kiev và những nhượng bộ mà Ukraine có thể thực hiện, đồng thời nói thêm Mỹ đang “ở chế độ lắng nghe”.

Andriy Yermak đã từ chối nêu rõ những thỏa hiệp mà đất nước ông có thể đưa ra để đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông cho biết các đảm bảo an ninh từ Mỹ là “rất quan trọng” để Nga không thể lặp lại hành động của mình.

Vấn đề đảm bảo an ninh là một trong những điểm then chốt giữa Mỹ và Ukraine. Kiev khẳng định bất kỳ lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình nào cũng phải được hỗ trợ bởi các đảm bảo an ninh của phương Tây.

Nhiều đồng minh của Ukraine đã ủng hộ Kiev về vấn đề này, nhưng cho đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết “có nhu cầu cấp thiết phải lấp đầy khoảng trống trong nguồn cung cấp quân sự của Ukraine và cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh vững chắc”.

Các quan chức Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Jeddah chỉ vài giờ sau khi Nga bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Bộ quốc phòng Moscow cho biết đã bắn hạ 337 máy bay không người lái, trong đó có 91 máy bay nhắm vào khu vực Moscow. Các quan chức địa phương cho biết 3 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương.

Cuộc gặp ở Jeddah, Saudi Arabia là lần đầu tiên các quan chức Ukraine và Mỹ gặp nhau kể từ khi Mỹ tạm dừng mọi chuyến hàng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Phát biểu trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không nêu rõ ông đang tìm kiếm sự thỏa hiệp nào từ Ukraine, nhưng tổng thống Mỹ đã nhiều lần ám chỉ Ukraine có thể sẽ phải từ bỏ một số lãnh thổ của mình.

Lực lượng Nga hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Nga Putin cho biết ông muốn Moscow giành quyền kiểm soát toàn bộ các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia ở miền đông Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức giám sát xung đột có trụ sở tại Mỹ, Nga hiện chiếm giữ khoảng 99% khu vực Luhansk và 70% khu vực Donetsk, cũng như khoảng 75% cả hai khu vực Kherson và Zaporizhzhia.

TD (theo CNN)