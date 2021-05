Cảnh giác với thủ đoạn chính trị hóa “bẻ lái” một số vụ án hình sự trước thềm bầu cử

“Bẻ lái”, xuyên tạc một số vụ án hình sự đã và đang là thủ đoạn mới nhằm tạo cớ, tìm kiếm sự can thiệp từ bên ngoài vào Việt Nam, phục vụ hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các đối tượng chống đối, thù địch, cơ hội chính trị thời gian gần đây.

Lợi dụng thời điểm chuẩn bị diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các đối tượng suy diễn, cắt ghép thông tin nhằm làm sai lệch bản chất vụ án, vu khống các cơ quan chức năng, quy kết để gây ra sự nghi ngờ, hoang mang trong dư luận quần chúng.

Vụ án Hồ Duy Hải diễn ra cách đây 12 năm và kéo dài đến nay, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận trong và ngoài nước. Để xem xét toàn diện bản chất vụ án và quá trình tố tụng, từ ngày 6 đến 8-5-2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên giám đốc thẩm. Tuy nhiên, nhiều đối tượng thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc vụ án, bản chất của nền tư pháp XHCN.

Thực tế, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, các cơ quan chức năng cho hay vụ án Hồ Duy Hải diễn ra đã lâu, sau phiên giám đốc thẩm và có nhiều ý kiến khác nhau trong Nhân dân. Do có ý kiến khác nhau nên sau phiên giám đốc thẩm thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại. Do đó, vụ án đến nay vẫn chưa thi hành án, đồng thời cho rằng vụ án đến nay có sai hay không sai, có oan hay không oan thì phải chờ ý kiến kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về thực hiện quyền tư pháp và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước Nhân dân.

Một ví dụ cụ thể như thế để thấy, những suy diễn vô căn cứ, luận điệu trên chỉ là chiêu trò lợi dụng vụ án nhằm thực hiện âm mưu chính trị mà các đối tượng thù địch, chống đối đã và đang theo đuổi. Thủ đoạn này cần được nhận diện, mạnh mẽ lên án và đấu tranh kiên quyết.

Hay như vừa qua, ngày 29-3, Công an TP. Hà Nội thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Hùng, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước đó, ngày 9-3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Khánh, quê quán tại Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình.

Cả 2 đối tượng đều bị bắt theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngay sau khi các đối tượng này bị bắt, tổ chức khủng bố Việt Tân đăng thông tin trên website, fanpage với chủ đề: “Tự ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ bị bắt giam” và đưa ra các luận điệu rằng chỉ vì phổ biến Hiến pháp và tự ứng cử đại biểu Quốc hội mà ông Lê Trọng Hùng (facebooker Hùng Gàn Lê) đã bị nhà nước Việt cộng bắt giam với cáo buộc “Tàng trữ, phát tán tài liệu chống nhà nước”.

Thông tin này được tổ chức khủng bố Việt Tân tung ra nhằm lừa bịp, dẫn dắt dư luận theo hướng Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh bị bắt chỉ vì ứng cử đại biểu Quốc hội chứ không phải vì hành vi phạm pháp, chống phá Nhà nước.

Cùng với Việt Tân, những thông tin bịa đặt, xuyên tạc theo chiều hướng tiêu cực này cũng đã được đăng tải, chia sẻ trên các facebook, blog của một số phần tử chống đối, cơ hội chính trị; các trang truyền thông “Dân làm báo”, RFA, VOA… và các đối tượng “bịa đặt”, suy diễn, hướng lái dư luận rằng, việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên là nhằm bóp nghẹt, bịt miệng các “tiếng nói trái chiều", từ đó cổ suý, kêu gọi những người “hoạt động vì dân chủ” lên tiếng đả kích, chống phá trên mạng internet.

Thực chất, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị muốn nhân cơ hội này để vu cáo các cơ quan chức năng bắt Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng là vì lý do các đối tượng này tự ứng cử.

Trên thực tế, việc điều tra vụ án đối với các bị can trên được tiến hành theo trình tự, thủ tục pháp lý. Việc khởi tố, bắt tạm giam bị can là khi cơ quan tiến hành tố tụng có căn cứ xác định hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự, cần khởi tố để điều tra, làm rõ, xét xử theo quy định.

Việc bắt và khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật được các cơ quan tố tụng làm rất chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng người, đúng tội, song các phần tử chống đối, cơ hội chính trị lại cố tình định hướng, xuyên tạc để làm sai lệch bản chất của vụ án nhằm hướng dư luận theo hướng tiêu cực.

Theo Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, thì: “Khi đất nước diễn ra các sự kiện lớn thì hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn ra rất quyết liệt, trong đó hoạt động phá hoại về tư tưởng, chính trị là rất lớn”.

Đánh giá của các cơ quan chức năng cũng cho thấy, càng đến gần bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì những hoạt động này càng diễn biến phức tạp. Có đến hàng nghìn trang ở trên mạng xã hội và các kênh YouTube, nhất là Việt Tân có đến hơn 1.000 clip liên quan đến hoạt động tiến hành bầu cử, đại hội đảng các cấp để xuyên tạc, tuyên truyền thông tin sai sự thật.

Đặc biệt, có một thực tế đáng lo ngại là trong một số đơn, thư tố cáo sai sự thật, một số thông tin tán phát trên mạng xã hội… đã có sự nhúng tay, góp sức của một số cán bộ cơ hội, biến chất, kéo bè kết cánh, giật dây, kích động, xúi giục, thậm chí đầu tư tài chính để mua chuộc,

Tuy vậy, theo các cơ quan chức năng, mặc dù đã có một số trường hợp vi phạm bị xử lý nhưng vẫn chưa thực sự đủ sức răn đe. Vì vậy, để đấu tranh hiệu quả với các thủ đoạn, chiêu trò thâm hiểm của các thế lực thù địch cần thiết phải xử lý nghiêm minh, xét xử công khai, có hình phạt thích đáng để làm gương với những hành vi tội phạm có tổ chức, quy mô, nhất là tìm ra đối tượng chủ mưu, đứng đầu, nếu là cán bộ, đảng viên càng phải xử lý nghiêm minh theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, các cấp uỷ đảng cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đó là tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng, ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch…

Với các đối tượng lập ra các hội, nhóm để phát tán thông tin kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước cần có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, không để các đối tượng tiếp tục lũng đoạn mạng xã hội, gây bức xúc trong xã hội.

Lê Phượng