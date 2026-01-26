Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa: Đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương pháp đào tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Phát biểu với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong định hướng: Chương trình giảng dạy phải gắn chặt với thực tiễn của địa phương, bám sát nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bài giảng phải mang hơi thở cuộc sống, tránh hình thức, hàn lâm, xa rời thực tiễn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 26/1, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Những năm gần đây, bám sát định hướng chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả.

Công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đủ hồ sơ, quy trình, rõ nguồn quy hoạch, chức danh, vị trí việc làm. Nội dung chương trình được cập nhật, cải tiến theo hướng rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn. Loại hình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng; mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

TS. Nguyễn Thành Lương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, nhà trường đã tập trung tạo đột phá trong đổi mới phương pháp dạy - học theo phương châm: hiểu - vận dụng - xử trí với mô hình 3 tăng (chủ động gắn kết; tương tác, thảo luận; xử lý, tổng kết), 3 giảm (thụ động, độc thoại, lý thuyết). Công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cũng được quan tâm, chuyển từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình và sản phẩm.

Cùng với đó, công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác tham mưu, quản lý, phục vụ các lớp cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp do Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại trường được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng tốt yêu cầu.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được nhà trường quan tâm và phát triển toàn diện, bước đầu đã hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên ngành cung cấp luận cứ khoa học cho các địa phương, là cơ sở triển khai có hiệu quả các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã được chuyển giao, sử dụng có hiệu quả.

Đội ngũ giảng viên được trẻ hóa, chuẩn hóa, có đủ phẩm chất, năng lực của nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý.

Cơ sở vật chất nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư cải tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại, sạch đẹp hơn đảm bảo phục vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển. Theo đồng chí, những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đạt được của nhà trường là sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có vai trò quan trọng của cấp ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - một nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị nhà trường cần thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, nâng cao chất lượng toàn diện trong thời gian tới. Trong đó, Ban Giám hiệu và các thầy, cô giáo cần đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Chương trình giảng dạy phải gắn chặt với thực tiễn của địa phương, bám sát nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bài giảng phải mang hơi thở cuộc sống, tránh hình thức, hàn lâm, xa rời thực tiễn. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số mạnh mẽ, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý và giảng dạy.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cùng với đó, nhà trường phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng đào tạo. Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, có giá trị ứng dụng cao, góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm từ thực tiễn cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý Trường Chính trị tỉnh cần thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên có điều kiện thâm nhập thực tiễn cơ sở nhằm bổ sung kiến thức, kinh nghiệm phát triển lý luận. Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, có phong cách giáo dục chuẩn mực. Mỗi cán bộ, giảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Qua buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Trường Chính trị tỉnh, giao các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định, lộ trình.

Sau buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra công trình xây dựng, nâng cấp khu ký túc xá và bán trú tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Quốc Hương