Triệu Sơn phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV

Ngày 9/8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Triệu Sơn vào tháng 6/2021.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ, đảng viên và người dân xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm xã Xuân Thọ là địa phương thực hiện tốt tuyên truyền vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Triệu Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến thăm xã Xuân Thọ là địa phương thực hiện tốt tuyên truyền vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao cấp ủy, chính quyền xã Xuân Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo để tuyên truyền vận động người dân đồng thuận, chung tay xây dựng nông thôn mới; nhất là đã vận động được những người con xa quê chung tay, chung sức cùng với địa phương vận động người dân hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng động viên người lao động đang thi công làm đường giao thông nông thôn tại xã Xuân Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi người dân về phong trào hiến đất làm đường giao thông ở xã Xuân Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn nói chung và xã Xuân Thọ nói riêng cần lưu ý việc triển khai xây dựng nông thôn mới không nên cứng hóa và bê tông hóa nhiều mà cần phải đưa cây xanh, tạo không gian xanh, hàng rào xanh ở các vùng quê nông thôn xanh, hiện đại, thân thiện, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình ông Phan Văn Chung, ở thôn 3, xã Thọ Tiến.

Đến thăm, tặng quà hộ gia đình ông Phan Văn Chung, tại thôn 3, xã Thọ Tiến, là đối tượng bảo trợ xã hội, đang sống trong căn nhà hư hỏng, dột nát, không đảm bảo an toàn thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, tạo được sự đồng thuận cao của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào hiến đất làm đường giao thông, là điểm sáng của cả tỉnh, đời sống Nhân dân được nâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo huyện Triệu Sơn thực hiện nghi thức khánh thành nhà cho gia đình ông Phan Văn Chung, thôn 3, xã Thọ Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà gia đình ông Phan Văn Chung, thôn 3, xã Thọ Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho cán bộ, đảng viên thôn 3, xã Thọ Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Triệu Sơn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, đảng viên và người dân xã Thọ Tiến.

Đồng chí cũng đánh giá cao cấp ủy, chính quyền đã triển khai thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở” theo Chỉ thị số 22 ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thọ Tiến và gia đình, dòng họ tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị hoàn thiện ngôi nhà và ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến thăm Nhà máy sản xuất, gia công lắp đặt bộ dây điện ô tô của Công ty TNHH BOB Thanh Hóa, tại xã Thọ Tiến.

Trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm Nhà máy sản xuất, gia công lắp đặt bộ dây điện ô tô của Công ty TNHH BOB Thanh Hóa. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công ty mới đi vào hoạt động tháng 4/2024 đã tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương; đồng thời mong rằng công ty tiếp tục đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất, thu hút thêm lao động, góp phần xây dựng xã Thọ Tiến ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Triệu Sơn.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn trình bày báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Triệu Sơn vào tháng 6/2021.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Triệu Sơn, sau khi nghe lãnh đạo huyện trình bày báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Triệu Sơn vào tháng 6/2021, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cho rằng: Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Triệu Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của huyện duy trì đà tăng trưởng cao; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2023 đạt 11,49% (đứng thứ 4 toàn tỉnh); thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 61,3 triệu đồng, cao gấp 1,43 lần năm 2020.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Triệu Sơn là một trong những địa phương đi đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, điển hình là việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, qua đó làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực, với 34 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, tiếp tục khẳng định là một trong những địa bàn trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực của tỉnh. Các sản phẩm hoa, cây cảnh từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị trường; trong đó, nổi bật là đã xây dựng được chỉ dẫn địa lý cho cây hoa đào, giúp nâng cao giá trị sản xuất cho người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023 đạt 13.827 tỷ đồng, gấp 1,43 lần của cả giai đoạn 2016-2020, đứng thứ 6 toàn tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên.

Cùng với ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Triệu Sơn đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc cũng phân tích, làm rõ hơn những tiềm năng, lợi thế nổi trội, những thời cơ thuận lợi của địa phương; định hướng một số giải pháp để phát triển các lĩnh vực trong thời gian tới; đồng thời giải đáp những đề xuất, kiến nghị của huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã phân tích rõ về tiềm năng, thế mạnh của Triệu Sơn, đồng thời nhấn mạnh: Triệu Sơn là huyện bán sơn địa, diện tích chủ yếu là đồng bằng, đồng đất khá bằng phẳng, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Là vùng bán sơn địa, với giao thông thuận lợi đã tạo ra những điều kiện để huyện phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại. Triệu Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; với nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh thắng đẹp, nổi tiếng, như: Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Núi Nưa, Phủ Tía, Phủ Vạn...; đặc biệt huyệt đạo Am Tiên là 1 trong 3 huyệt đạo linh thiêng nhất Việt Nam. Từ lâu đời, Triệu Sơn đã trở thành nơi giao thoa, tiếp biến của văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng với văn hóa xứ Thanh, nên đã sớm hình thành tư duy buôn bán và phát triển nhiều nghề truyền thống, như: Đan lát, trồng cây cảnh,... Nhân dân Triệu Sơn có truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, năng động, sáng tạo trong chiến đấu, lao động sản xuất, có khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương, đất nước...

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian vừa qua.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Triệu Sơn dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền huyện Triệu Sơn cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện vẫn còn đạt thấp so với mục tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, nhất là trong nội ngành. Việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; chưa xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; còn thiếu các sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường... Chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, nguy cơ dịch bệnh và tác động tiêu cực đến môi trường còn tiềm ẩn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một số mặt còn hạn chế; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) xếp thứ hạng chưa cao; chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao vào đầu tư trên địa bàn huyện. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm, tỷ lệ lấp đầy chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Những tồn tại, hạn chế nêu trên chính là những rào cản, làm chậm quá trình phát triển, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Triệu Sơn phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để khắc phục, vượt qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ còn 1 năm, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn, trong khi nhiệm vụ cũng còn rất lớn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV; định hướng đến năm 2030 trở thành thị xã trực thuộc tỉnh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong huyện cần tiếp tục xây dựng và củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; phát huy truyền thống cần cù, bất khuất, kiên cường, với vị trí là quê hương của các phong trào “Na Sơn nổi gió”, “Na Sơn thần tốc” ra quân một lúc, kết thúc một ngày; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến đột phá, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, đưa Triệu Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trước hết, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và của cả nhiệm kỳ. Tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhất là 28 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Từ đó, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi để nâng cao hơn nữa chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; những chỉ tiêu chưa đạt nhưng có khả năng hoàn thành thì phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; những chỉ tiêu có khả năng đạt thấp, khó hoàn thành thì phải tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.

Huyện Triệu Sơn cũng cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động gắn rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, trọng tâm là phát triển kinh tế đô thị...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Triệu Sơn là huyện bán sơn địa, diện tích chủ yếu nằm trong khu vực đồng bằng, có đất đai bằng phẳng và phì nhiêu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Vì vậy, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu giữ vững vị trí của huyện là một trong những địa bàn trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của tỉnh... Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo ra nhiều sản phẩm sạch, an toàn, có giá trị kinh tế cao, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, đưa các cây trồng phù hợp, nhất là cây hoa, cây ăn quả, cây chè, cây cảnh có giá trị kinh tế cao vào canh tác, vừa nâng cao thu nhập, vừa cải thiện môi trường sống, góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp...

Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tuyệt đối không được chủ quan, bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa... nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân thông minh”; xây dựng những làng quê nông thôn tươi đẹp, hạnh phúc và đáng sống.

Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Triệu Sơn cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Quan tâm hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các “nút thắt”, “điểm nghẽn” về thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư trên địa bàn huyện... đưa nhanh Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý - Dân Lực - Dân Quyền và Cụm công nghiệp Hợp Thắng đi vào hoạt động; đồng thời, tích cực kêu gọi, thu hút các dự án thứ cấp vào các cụm công nghiệp.

Triệu Sơn cũng cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ qua địa bàn huyện, đặc biệt là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam với nút giao Đồng Thắng, tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng, đường nối TP Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân, để phát triển các loại hình dịch vụ, gắn với phát triển đô thị, du lịch, mở rộng không gian, dư địa phát triển cho huyện...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị, huyện Triệu Sơn cần quan tâm quảng bá phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả “Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở” theo Chỉ thị số 22 ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, chăm lo làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

