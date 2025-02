Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh hàng không

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, dẫn đến gia tăng nguy cơ, rủi ro, song tình hình an ninh hàng không của Việt Nam được giữ vững, được các tổ chức, hiệp hội quốc tế về hàng không đánh giá cao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 25/2, tại thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến đến 24 điểm cầu các tỉnh, thành phố có cảng hàng không trong cả nước.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

An ninh hàng không được giữ vững

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, dẫn đến gia tăng nguy cơ, rủi ro đối với an ninh hàng không (ANHK), Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị, doanh nghiệp hàng không đã bám sát Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới” và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban ANHK, tình hình ANHK của Việt Nam được giữ vững, không để xảy ra sự vụ phức tạp, được các tổ chức, hiệp hội quốc tế về hàng không đánh giá cao.

So với năm 2023, hoạt động vận tải hàng không tăng trưởng cao, nhưng số vụ vi phạm ANHK giảm. Các yếu tố rủi ro đe dọa ANHK được kiểm soát tốt, phòng ngừa từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân được bảo đảm, không xảy ra hoạt động can thiệp bất hợp pháp, khủng bố, phá hoại. Lực lượng kiểm soát ANHK tại cảng đã phát hiện và phối hợp giải quyết, xử lý 6 vụ việc vi phạm, trong đó có 4 vụ việc hành khách sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay, 1 vụ việc xâm nhập trái phép vào khu bay, 1 vụ việc hành khách mang theo ma túy đá khi đi tàu bay. UBND tỉnh Thanh Hóa

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã làm rõ thêm kết quả đạt được, đi sâu phân tích các nguy cơ, rủi ro được Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) chỉ ra và những nguy cơ hiện hữu trong nước liên quan đến ANHK. Đặc biệt, năm 2025 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo quy luật, đây cũng là các thời điểm mà thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, trong đó hoạt động hàng không dân dụng được đánh giá có mức độ rủi ro cao. Từ đó, các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp vừa đảm bảo sự phát triển hàng không dân dụng, vừa đảm bảo ANHK.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận. (ảnh chụp màn hình)

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về các phương án tổ chức cơ quan liên ngành về ANHK sau sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn hàng không theo kiến nghị của ICAO.

Rà soát các yếu tố uy hiếp an toàn bay

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được trong công tác đảm bảo ANHK năm 2024 và ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia và các bộ, ngành, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những nguy cơ đe dọa đến ANHK trong nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (ảnh chụp màn hình)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hàng không tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới” và Quyết định số 1586/QĐ-UBANHK ngày 18/12/2024 về ban hành kế hoạch công tác của Ủy ban ANHK năm 2025 với phương châm “phòng hơn chống”. Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh, an toàn hàng không trên mọi lĩnh vực, địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp ANHK; chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát rủi ro, sẵn sàng ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng (Bộ hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông - Vận tải), Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao khẩn trương đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về ANHK theo mô hình, tổ chức mới. Phương châm là tuyệt đối không làm “rối loạn, đứt gãy” hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế, hướng đến phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển hàng không và bảo đảm ANHK so với mô hình, tổ chức cũ; bám sát quy định và tiêu chuẩn ICAO...

Cũng tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của các ngành, địa phương liên quan đến quy định pháp lý ngành hàng không dân dụng, kết nối giao thông với các cảng hàng không. Đồng thời giao các bộ, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp thiết thực, nhằm tiếp tục đảm bảo tuyệt đối ANHK dân dụng trong thời gian tới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận nhiệm vụ, lực lượng ANHK theo chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo an toàn, không gián đoạn hoạt động hàng không.

Trên tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân chủ động rà soát lại các yếu tố uy hiếp đến đảm bảo an toàn bay ở Cảng hàng không Thọ Xuân, nhất là thời điểm tàu bay cất, hạ cánh. Từ đó có kế hoạch ứng phó, góp phần đảm bảo ANHK.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao huyện Thọ Xuân phối hợp với các sở, ngành xác định phạm vi an toàn bay; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hiểu biết pháp luật để người dân sinh sống quanh khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân không thực hiện các hành vi uy hiếp đến an toàn bay, như việc đốt pháo hoa, pháo sáng, đốt rơm rạ,...

Đỗ Đức