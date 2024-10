Triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6

Chiều 25/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành và các địa phương từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về công tác ứng phó với bão số 6.

Điểm cầu Trung ương và các địa phương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (PCTT, TKCN&PTDS) cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Chiều 25/10, bão số 6 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có cường độ mạnh (sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 và dự báo còn tiếp tục mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 14-15), hướng di chuyển còn diễn biến phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Trung Bộ, đe dọa trực tiếp đến an toàn các tuyến đê, kè biển, cửa sông ven biển.

Để chủ động ứng phó với bão số 6, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đang khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Bộ NN&PTNT về việc triển khai ứng phó với bão số 6.

Tại Thanh Hóa, để chủ động ứng phó với bão số 6, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS đã ban hành 3 Công điện ứng phó với bão số 6, UBND các cấp, các ngành tập trung theo dõi sát công tác ứng phó theo châm “bốn tại chỗ” đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Đồng thời, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển. Cùng với đó, rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết...

Tính đến 15 giờ ngày 25/10, toàn tỉnh có 6.117 phương tiện/19.968 lao động, trong đó neo đậu tại bến 5.588 phương tiện/16.597 lao động; đang hoạt động trên biển 529 phương tiện/3.371 lao động (Vịnh Bắc Bộ 511 phương tiện/3.200 lao động, Nam biển Đông 18 phương tiện/171 lao động). Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về cơn bão số 6 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, để đối phó với cơn bão 6, các bộ, ngành, địa phương chủ động đưa ra những tình huống, kịch bản ứng phó, nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân. Các địa phương rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản trên biển; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn. Đồng thời, theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bão, lũ theo nhiệm vụ, thẩm quyền đã được phân công; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

