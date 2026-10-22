Touch ID ở nút sườn iPhone Duo: Có phải “đi lùi” với xu hướng?

Touch ID ở nút sườn iPhone Duo là lựa chọn khác biệt so với Face ID trên các dòng iPhone cao cấp hiện nay. Việc Apple sử dụng cảm biến vân tay trên mẫu điện thoại gập đặt ra câu hỏi về tính tiện lợi và trải nghiệm bảo mật. Vậy đây có phải bước lùi về công nghệ hay là giải pháp phù hợp với thiết kế đặc thù của iPhone Duo?

Lý do Apple chọn Touch ID nút sườn thay vì Face ID?

Lựa chọn Touch ID nút sườn xuất phát từ đặc thù thiết kế điện thoại gập, đồng thời hướng đến thao tác xác thực thuận tiện ở cả hai trạng thái đóng và mở máy.

Tối ưu không gian phần cứng bên trong

iPhone Duo có thiết kế hai màn hình, gồm màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch, với độ mỏng chỉ 5,2 mm khi mở. Việc bố trí hệ thống cảm biến TrueDepth của Face ID trên thiết bị có cấu trúc gập phức tạp có thể làm tăng yêu cầu về không gian và cách sắp xếp linh kiện.

Ngoài yếu tố không gian, thiết kế gập cũng đặt ra yêu cầu tối ưu linh kiện ở cả hai nửa thân máy. Thay vì cần hệ thống nhận diện khuôn mặt hoạt động theo hướng camera trước, cảm biến vân tay trên cạnh bên có thể đảm nhiệm việc xác thực trong một vị trí cố định.

Trải nghiệm gập mở linh hoạt

Một lợi thế của Touch ID trên nút sườn là khả năng sử dụng ở cả hai trạng thái của iPhone Duo. Khi máy đang gập, người dùng có thể chạm ngón tay vào Touch ID để xác thực mà không cần mở màn hình lớn.

Khi mở máy để sử dụng màn hình trong 7,6 inch, người dùng vẫn có thể xác thực bằng cách tương tự. Thao tác không phụ thuộc vào góc nhìn hay việc camera trước có nhận diện được khuôn mặt hay không.

Vị trí cảm biến quen thuộc, thao tác tự nhiên

Nút sườn vốn là vị trí người dùng thường tiếp xúc khi cầm điện thoại, nên việc tích hợp Touch ID tại đây giúp thao tác mở khóa diễn ra tự nhiên vì thế không cần được mở Face ID như trên iPhone 18 Pro Max nhưng không hề gây bất tiện như người dùng vẫn hay quan ngại. Người dùng có thể đặt ngón tay lên cảm biến trong lúc cầm máy, thay vì phải điều chỉnh tư thế để camera trước nhận diện khuôn mặt.

Trong quá trình sử dụng, Touch ID cũng phát huy tác dụng khi đeo khẩu trang hoặc ở môi trường ánh sáng khiến Face ID khó nhận diện khuôn mặt.

Touch ID ở nút sườn iPhone Duo có "đi lùi" với xu hướng?

Touch ID trên nút sườn iPhone Duo có thể khiến một số người dùng liên tưởng đến những thế hệ iPhone trước đây. Đây là cách tiếp cận khác, phù hợp với đặc thù thiết kế gập và thói quen cầm nắm điện thoại.

Điểm hạn chế của Touch ID nằm ở việc thao tác phụ thuộc nhiều hơn vào tình trạng ngón tay và vị trí đặt máy. Khi tay ướt, dính bụi bẩn hoặc cảm biến không nhận đúng dấu vân tay, người dùng có thể phải thử lại vài lần.

Dù vậy, chưa thể chỉ dựa vào việc chuyển từ Face ID sang Touch ID để kết luận iPhone Duo đi lùi về công nghệ. Lựa chọn này có thể chưa chiều lòng những người thích xác thực không chạm, nhưng vẫn có lý do riêng về tính thực dụng và cách sử dụng thiết bị.

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Khi mua iPhone Duo tại CellphoneS, người dùng có thể chọn trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 18 tháng theo điều kiện áp dụng. Các ưu đãi đi kèm còn có giảm đến 50% khi mua phụ kiện, chương trình dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên sau khi xác thực và quyền lợi tích điểm theo hạng S-member.

Touch ID ở nút sườn iPhone Duo không hẳn là bước lùi, mà là lựa chọn khác biệt để phù hợp với thiết kế gập. Dù chưa tiện trong mọi tình huống như Face ID, cảm biến vân tay vẫn mang lại cách mở khóa nhanh gọn khi cầm máy trên tay. Phương thức nào phù hợp hơn còn tùy vào thói quen và cảm nhận thực tế của từng người dùng.

Nguồn: CellphoneS