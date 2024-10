Tổng thống Áo kêu gọi các đảng phá vỡ bế tắc nhằm thành lập chính phủ mới

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen kêu gọi lãnh đạo 3 đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử vừa qua thương lượng để phá vỡ bế tắc hiện nay và thông báo lại tình hình cho ông vào cuối tuần tới.

Tổng thống Áo Alexander van der Bellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/10, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã hoãn giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho đảng Tự do cực hữu, đồng thời kêu gọi các đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử vừa qua tháo gỡ bế tắc hiện nay.

Tháng trước, đảng Tự do cực hữu đã lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với 28,85% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Nhân dân vốn đang cầm quyền ở Áo chỉ về thứ hai với 26,27% số phiếu.

Do không đạt được tỷ lệ đa số tuyệt đối, đảng Tự do cần tìm một đối tác liên minh để lãnh đạo. Tuy nhiên, cho đến nay, các đảng khác đều loại trừ khả năng liên minh với đảng cực hữu do ông Herbert Kickl đứng đầu.

Sau nhiều ngày đàm phán với các đảng phái trong Quốc hội, Tổng thống Van der Bellen tuyên bố sẽ phá vỡ truyền thống trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Thay vào đó, Tổng thống Áo kêu gọi lãnh đạo 3 đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử vừa qua thương lượng để phá vỡ bế tắc hiện nay và thông báo lại tình hình cho ông vào cuối tuần tới. Lãnh đạo các đảng Tự do, đảng Nhân dân và đảng Dân chủ Xã hội sau đó đã chấp thuận đề nghị này.

Theo Hiến pháp, Tổng thống Áo không bắt buộc phải giao nhiệm vụ lập chính phủ mới cho đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Nếu các bên đạt được nhất trí, đây sẽ là lần đầu tiên một liên minh 3 đảng cầm quyền tại Áo./.

Theo TTXVN