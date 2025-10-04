Tỉnh Thanh Hóa phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Sáng 4/10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và tham gia ủng hộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh trình bày lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, trong tháng 9 vừa qua liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông, trong đó, bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8h ngày 2/10, bão số 10 đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; trên 150.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; trên 50.000ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của bão lũ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và người dân kịp thời tham gia sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu bất chấp nguy hiểm, vượt dòng nước lũ cứu người gặp nạn, có người đã tử vong khi làm nhiệm vụ, để lại nhiều cảm xúc sâu đậm, nghĩa tình trong lòng Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên Nhân dân các vùng bị thiệt hại; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục, thăm hỏi, động viên các địa phương và Nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản, trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp phòng, chống và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai; sớm khôi phục các hoạt động học tập, lao động, sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể Nhân dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ.

Hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của Nhân dân. Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”; với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ngay sau lễ phát động, quyên góp, cơ quan MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp kinh phí ủng hộ trên địa bàn toàn tỉnh để gửi về Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam.

Minh Hiếu