[E-Magazine]: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phát huy trí tuệ, trách nhiệm, góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trước ngày khai mạc chính thức của Đại hội, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, xung quanh những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, quá trình tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XIV và trách nhiệm, quyết tâm của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội.

Phóng viên: Thưa đồng chí, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, qua đó thể hiện đóng góp của địa phương vào thành công chung của cả nước?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về phát triển kinh tế – xã hội, Thanh Hóa duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,24%; quy mô nền kinh tế năm 2025 gấp 1,9 lần so với năm 2020. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, tạo sức hút ngày càng lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được quan tâm toàn diện.

Cùng với đó, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; công tác phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Những kết quả này đã tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm và đóng góp thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phóng viên: Một nội dung rất được quan tâm là việc tham gia đóng góp xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí có thể cho biết cách làm và những điểm nổi bật trong quá trình này của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn nhận thức sâu sắc rằng xây dựng văn kiện Đại hội Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm và chủ động tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và chất lượng cao.

Sau khi Trung ương ban hành các dự thảo văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu, đồng thời triển khai việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong toàn Đảng bộ. Việc thảo luận được tiến hành dân chủ, khoa học, bám sát thực tiễn phát triển của địa phương và yêu cầu chung của đất nước, qua đó phát huy cao độ trí tuệ tập thể và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các ý kiến đóng góp đều được chắt lọc từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết các cấp trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh đã chủ động tổng kết những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển. Trên cơ sở đó, kiến nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách cho phù hợp hơn với thực tiễn.

Có thể khẳng định, việc tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng được Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa triển khai bài bản, trách nhiệm và hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của một Đảng bộ lớn, giàu truyền thống cách mạng, luôn đồng hành cùng Trung ương trong hoạch định những quyết sách chiến lược vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Với tư cách là Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí kỳ vọng và xác định trách nhiệm của Đoàn như thế nào để góp phần vào thành công chung của Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa gồm 36 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ và bản lĩnh của hơn 240 nghìn đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để góp phần vào thành công chung đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, nêu gương, tuân thủ nghiêm chương trình, nội quy, quy chế của Đại hội. Mỗi đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp ý kiến trách nhiệm, phản ánh trung thực tiếng nói, ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Trọng tâm là tham gia thảo luận, đóng góp chất lượng vào các văn kiện trình Đại hội, nhất là những nội dung về hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam; củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau Đại hội, Đoàn đại biểu và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quyết sách của Đại hội; nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình hành động, nghị quyết và kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

