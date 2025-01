Tình cảnh trái ngược của Naver và Kakao: Động lực tăng trưởng khác nhau

Naver và Kakao, hai trong số các công ty công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024 trái ngược nhau, làm nổi bật các quỹ đạo khác nhau trong nền kinh tế kỹ thuật số của quốc gia này.

Nhà sáng lập Tập đoàn công nghệ Kakao Corp, Kim Beom Su tới Tòa án quận Nambu ở Seoul, Hàn Quốc ngày 22/7/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong khi Naver dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu đáng kể, nhờ vào mức tăng mạnh trong hoạt động thương mại và cổng thông tin, Kakao dự kiến sẽ phải vật lộn với tình trạng doanh thu giảm trên một số phân khúc chính, bao gồm trò chơi, âm nhạc và dịch vụ web.

Theo các nhà phân tích tại Samsung Securities và các công ty khác, doanh thu quý 4/2024 của Naver dự kiến đạt 2.830 tỷ won (1,93 tỷ USD), tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận hoạt động quý IV/2024 dự kiến tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2023 lên 537,7 tỷ won (366,9 triệu USD). Ngược lại, doanh thu của Kakao dự kiến đạt 1.950 tỷ won (1,32 tỷ USD), tăng khiêm tốn 2,6% so với cùng kỳ năm 2023, với lợi nhuận hoạt động dự kiến giảm 33,4% xuống còn 107,1 tỷ won (73,03 triệu USD).

Hiệu suất ấn tượng của Naver được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các bộ phận cổng thông tin và thương mại. Doanh thu từ nền tảng tìm kiếm trong quý 4/2024 ước tính đạt 1.040 tỷ won (712,16 triệu USD), tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi doanh thu thương mại dự kiến tăng 14,6% lên 756,9 tỷ won.

Sự gia tăng lưu lượng truy cập cổng thông tin, được thúc đẩy bởi lượng tiêu thụ tin tức tăng cao sau tuyên bố thiết quân luật vào tháng trước, đã thúc đẩy đáng kể các con số của Naver.

Dữ liệu từ InternetTrend cho thấy thị phần tìm kiếm của Naver đã tăng lên 64,7% vào tháng 12, tăng 6,8 điểm phần trăm so với tháng 9, trong khi thị phần của đối thủ Daum giảm xuống còn 3%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Xu hướng này nhấn mạnh sự thống trị của Naver với tư cách là nền tảng tìm kiếm và tin tức chính tại Hàn Quốc. Bộ phận thương mại của Naver cũng được hưởng lợi từ việc ra mắt “Naver Plus Store” vào tháng 10, một dịch vụ đề xuất được cá nhân hóa, giúp tùy chỉnh sản phẩm, chương trình khuyến mãi và nội dung theo sở thích của từng người dùng.

Ngược lại, Kakao phải đối mặt với những trở ngại trên khắp các hoạt động kinh doanh nội dung và cổng thông tin của mình. Doanh thu từ cổng thông tin Daum và các dịch vụ liên quan trong quý 4/2024 dự kiến sẽ giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2023 xuống còn 84,5 tỷ won (57,65 triệu USD).

Trong quý 4/2024, doanh thu từ trò chơi dự kiến sẽ giảm mạnh 24% xuống còn 176 tỷ won (120 triệu USD), trong khi doanh thu từ âm nhạc, bao gồm cả nền tảng phát trực tuyến Melon, ước tính sẽ giảm 8% xuống còn 458,1 tỷ won (312,61 triệu USD).

Doanh thu từ bộ phận câu chuyện của Kakao, bao gồm cả nền tảng Piccoma, trong quý 4/2024 dự kiến sẽ giảm 3,9% xuống còn 205,1 tỷ won (139,93 triệu USD). Các nhà phân tích cho rằng hiệu suất chậm chạp này là do thiếu các bản phát hành trò chơi lớn và doanh số bán album chậm lại.

Tuy nhiên, phân khúc “Talk Biz” của Kakao, bao gồm ứng dụng nhắn tin KakaoTalk phổ biến, là một điểm sáng. Doanh thu của phân khúc này dự kiến sẽ tăng 6,6% theo năm lên 572,8 tỷ won (390,82 triệu USD). Trong khi đó, các danh mục khác, bao gồm dịch vụ di động, dự kiến sẽ tăng 13,7% doanh thu, đạt 376,5 tỷ won (256,89 triệu USD)./.

Theo TTXVN